Interview Janusz Borowiec – CEO Majesty skis

Comment est née Majesty ?

Majesty est né en 2007 dans les Hautes Tatras, dans le sud de la Pologne, où le ski de randonnée, le freeride et le freeski font partie de l’air ambiant. À l’époque où la plupart des marques se concentraient sur le ski de piste, nous voulions faire quelque chose d’alternatif pour les skieurs attirés par l’exploration et l’aventure. Depuis le premier prototype que nous avons conçu, nous avons toujours pensé que les skis devaient être polyvalents tout en restant performants et, surtout, qu’ils devaient être amusants. Nous avons commencé avec une gamme orientée freeski mais nous avons très rapidement développé nos segments freeride et touring, qui sont désormais notre cœur de métier.

Quand avez-vous commencé à produire des skis de rando ?

Notre premier ski de free-rando, le Wolf, a été introduit en 2010. 2 ans plus tard, nous avons lancé le Wolf XTR – un modèle à 82 mm au patin construit avec un noyau léger en paulownia. En 2014, nous avons sorti le Werewolf – un ski ultra léger entièrement en carbone construit avec un noyau en paulownia. Le Werewolf avait un rocker avant et un talon relevé. A l’époque, c’était un ski visionnaire mais le marché était très sceptique quant à l’utilisation du rocker dans les skis de randonnée (sic !). Nous étions bien en avance sur notre temps. Je dois admettre qu’être une marque indépendante gérée par des skieurs passionnés permet d’innover et d’avoir des idées qui changent la donne à l’image des skis Supernova Carbon.

Quel est le processus pour la sortie d’un nouveau ski ?

Lors du lancement d’un nouveau modèle, nous pensons avant tout au skieur, à son objectif et à l’environnement dans lequel il évolue. Si vous regardez notre gamme touring, nos produits ne diffèrent pas seulement par leur poids et leur taille. Ils ont tous des caractéristiques et des performances différentes qui sont le résultat de différentes constructions, de différents shape, de différents composants et enfin de dimensions différentes. Le plus difficile est de combiner tous ces éléments pour construire un ski qui correspondra à la fois aux performances que nous recherchons et à l’environnement dans lequel le skieur évolue.

Nous commençons par créer des concepts et des prototypes basés sur les produits précédents et sur les retours des skieurs/clients.

Je comparerais ce processus à la création d’un produit personnalisé qui s’adapte aux différents terrains et aux différentes pratiques : rando, freerando, freeride… Nous devons sortir des sentiers battus. Nous y parvenons grâce à notre totale liberté de création et à notre souci du détail que nous intégrons dans tous nos produits.

Où sont fabriqués vos skis ?

Les skis Majesty sont fabriqués à la main en Pologne, dans deux usines de production basées dans le sud de la Pologne.

Dans quels pays commercialisez-vous vos skis et quels sont les marchés les plus porteurs ?

Nous vendons nos skis en France, Norvège, Italie, USA, Canada, Suisse, Autriche, Allemagne, Japon, Espagne, Russie, Ukraine, Benelux, Roumanie, Australie, Nouvelle-Zélande, République Tchèque, Slovaquie et Pologne.

L’année dernière, nous avons eu beaucoup de succès en France, en Norvège, en Suisse et aux États-Unis. J’espère que la tendance se maintiendra et que nous pourrons nous développer sur d’autres marchés au fur et à mesure qu’ils commenceront à s’ouvrir.

Comment s’est déroulé la saison passée ? Avez-vous pu faire face à la demande ?

La saison dernière a été très spéciale à bien des égards. Lorsque nous travaillions sur notre collection 2020/2021 “Re//Defined”, l’objectif était de mettre l’accent sur la rando et la légèreté mais également sur le segment freeride technique. Nous avons apporté quelque chose de complètement frais et nouveau sur le marché et nous avons sorti des skis haute performance pour les skieurs qui refusent de sacrifier la performance pour la légèreté et vice versa. Il en va de même pour notre gamme freeride dans laquelle nous avons intégrée notre nouvelle solution “4×4 design”. On pourrait croire que nous préparions la pandémique sans même savoir que cela arriverait ! Lorsque le Covid19 a commencé à se répandre, nous étions pleinement engagés pour lancer la nouvelle collection et nous avons tout misé sur le segment Touring et Freeride-touring (y compris les fixations R12 et C-Crest10 fabriquées avec ATK).

Il était difficile de prévoir les volumes de ventes avec la situation économique mondiale compliquée, mais nous avons réussi à répondre à la demande et à soutenir nos distributeurs et revendeurs. Nous sommes heureux que tant de clients aient choisi les produits MAJESTY.

Comment voyez-vous l’évolution du matériel ski de rando dans les années à venir ?

Il est difficile de prédire à quoi ressembleront les prochaines années car le ski de randonnée ne représente qu’une petite partie de l’industrie mondiale du ski. La situation économique des sports d’hiver affectera certainement également les activités de ce secteur à l’échelle macroéconomie.

En regardant la situation actuelle, le plus gros potentiel se situe dans le segment débutant/intermédiaire car c’est le marché à la croissance la plus rapide. Je pense qu’après des années de pandémie, le marché mondial de la rando devra faire un pas en arrière pour en faire deux pas en avant.

En ce qui concerne MAJESTY, en tant que marque indépendante, nous sommes synonymes d’ingénierie de haute qualité et de construction innovante. La différenciation et la spécialisation des produits restent notre leitmotiv car tous les randonneurs ne recherchent pas le même type de skis.

Nous n’écartons jamais les idées innovantes, parfois radicales et les projets visionnaires ; avec notre gamme de skis de rando 2021, nous avons mise en oeuvre des années de savoir-faire et d’expérience acquises notamment grâce à notre ski Supernova Carbon qui possède un profil et une construction uniques et révolutionnaires. Pendant que nous continuons d’être à l’avant-garde de l’industrie de la rando, nous travaillons sur de nouveaux concepts et prototypes pour continuer à créer des skis exceptionnels pour des skieurs exceptionnels.

Plus globalement, comment voyez vous l’évolution de la pratique, notamment avec le changement climatique ?

Concernant le changement climatique, il semble que le ski deviendra une activité différente dans les deux prochaines années. Le ski de randonnée a été adopté par les skieurs en quête de neige vierge, par les alpinistes et par ceux qui souhaitent éviter le ski alpin traditionnel en station. Partout sur Terre, l’enneigement change. Le réchauffement mondial commence à affecter nos vies et nos activités quotidiennes. En analysant la situation actuelle, il semble que les sports d’hiver liés aux vacances et au tourisme seront affectés par la météo et les conditions d’enneigement. Le ski de randonnée et le freeride seront certainement plus populaires car ils offrent un ski d’aventure qui n’est pas limité par les domaines skiables et donne la possibilité de s’adapter en allant chercher la neige en haute montagne.

Au cours des deux dernières années, nous avons développé une gamme de produits qui créent des opportunités pour les skieurs de se rapprocher de la nature, de l’explorer et de l’apprécier de plusieurs manières. C’est pourquoi, chez MAJESTY, nous ressentons un lien si étroit avec le terme « ski d’aventure ».

Le ski devient aujourd’hui un art de vivre, un sport pour des passionnés qui veulent à la fois skier et respecter la nature.



photo: Olek Pobikrowski | http://instagram.com/fotolek







NOS TESTS SKIS DE RANDO MAJESTY