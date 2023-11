NOTRE TEST DE LA FIXATION FRITSCHI XENIC

Fritschi a sérieusement renforcé sa position sur le marché des fixations légères avec le lancement de la Xenic il y a quatre saisons. Pesant seulement 650 g la paire, stop-skis inclus, ce modèle offre toutes les caractéristiques que l’on attend d’une bonne fixation : un rattrapage de jeu, des cales faciles à manipuler, des réglages de longueur et de DIN horizontal/vertical… Nous l’avons testée sur le long terme et son utilisation est clairement très simple et intuitive. Le chaussage est nettement amélioré par rapport aux modèles précédents de la marque. Il est plus efficace et évident. Une butée rouge permet de positionner la chaussure presque les yeux fermés et une légère pression permet d’enclencher la fixation. Le déplacement des pins avant se fait horizontalement, offrant une plus grande élasticité et réduisant les déclenchements intempestifs. Fritschi est le seul fabricant à proposer ce type de fonctionnement. La butée arrière est plus classique mais facile à manipuler, avec un stop-ski qui se bloque automatiquement et sans effort. Les cales peuvent également être manipulées facilement avec un bâton. Les skieurs qui envoient du très gros à la descente peuvent regretter la limite du DIN à 10, mais cette valeur est largement suffisante pour la grande majorité des utilisateurs. Il convient également de noter que le stop-ski peut être retiré sans dévisser la fixation du ski (en retirant simplement la butée arrière du rail). En conclusion, la Xenic 10 offre un excellent rapport poids-prix par rapport aux fonctionnalités proposées. À noter depuis la saison dernière : une version 7 avec un réglage DIN de 3 à 7 pour les petits gabarits.

LES PLUS poids | prix | rattrapage du jeu | déplacement inserts horizontal | cales pratiques LES MOINS DIN 10 maximum

AVIS FABRICANT FRITSCHI XENIC

La légèreté, le chaussage facile et la manipulation aisée font de la Fritschi Xenic le compagnon éminemment agile dans les randonnées à ski sur tous les terrains. En descente, la compensation longitudinale de la flexion du ski de 10 mm assure le déclenchement fiable à la valeur réglée. La butée garantit une tenue sûre à l’avant et, à l’arrière, l’appui extrêmement large du talon procure une conduite facile du ski. Les chaussures de ski forment un système qui fonctionne de manière optimale lorsque tous les composants sont ajustés entre eux en fonction d’une utilisation en particulier. D’une manière générale, tous les modèles à inserts sont compatibles à quelques exceptions près. Fritschi recommande de toute façon de contrôler la compatibilité en faisant réaliser le contrôle des 4

points par un professionnel qualifié.

Suivez https://fritschi.swiss/fr/faq/ avec liste des chaussures compatibles

Il aura fallu être patient mais Fritschi sort une fixation légère qui semble bien aboutie avec tout ce que l’on attend pour skier en sécurité. Pour 580g par paire (500g sans stop skis), la Fritschi Xenic 10 offre un stop skis, un rattrapage du jeu de 8mm, un réglage de 25mm en longueur, un réglage vertical ET frontal de la dureté de 4 à 10. Les pins avant sont assez innovants avec un déplacement horizontal qui évite les déclenchements intempestifs. Fritschi annonce qu’il n’est même plus nécessaire de verrouiller le système. Autre bonne nouvelle, un tarif de 380€ avec stop skis et 330€ sans. On peut juste regretter qu’il n’y ait pas de version avec un DIN plus important. Cela dit, une très grande majorité des skieurs n’en ont pas besoin.



Existe au en version (Fritschi Xenic 7) avec un DIN 3-7 moins important. La Xenic est également proposée en version sans stop skis.

CARACTERISTIQUES FRITSCHI XENIC

DIN : DIN 4-10 (XENIC 10) ou 3-7 (XENIC 7)

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 650g la paire avec stop skis / 560g sans stop skis

RĂ©glage longueur: 30mm

Cales : 1

Prix : 399€

OĂ™ ACHETER CETTE FIXATION ?

PHOTOS FRITSCHI XENIC

fritschi Xenic 10 fixation ski randonnée fritschi Xenic 10 TEST fritschi Xenic 10 montée Une des grosses nouveautés de la saison prochain : la Xenic de Fritschi

AUTRES TESTS FRITSCHI

