NOTRE TEST DE LA FIXATION TECTON CARBON

AVIS FABRICANT

La Tecton est revue avec des châssis butée et talon réalisés en plastique high-tech renforcé de fibres de carbone pour encore plus de résistance et de durabilité. Le design est également revu avec 3 coloris et le poids passe à 1100g par paire au lieu de 1260g. Une mise à jour qui fait de la Tecton une des fixations hybrides (c’est à dire butée arrière alpine) les plus légères, si ce n’est la plus légère. La Tecton Carbon, fixation hybride de la marque Suisse Fritschi évolue ! Une butée avant repensée pour plus de confort et une meilleure transmission des forces. De nouveaux matériaux pour optimiser la durabilité. Une butée arrière retravaillée pour des manipulations plus facile du stop ski. Toujours sans négliger la sécurité du skieur. Comme dans un étau La chaussure reste immobile Nouveauté absolue : le Power Rail logé dans la mâchoire de la talonnière agit sur l’insert, immobilise la chaussure au centre et empêche la perte de forces liée aux mouvements latéraux. Un transfert continu La talonnière reste stable La talonnière conserve sa stabilité latérale en descente. À la différence des autres fixations à pins, le transfert des forces n’est pas interrompu Talonnière avec Power Rail par les mouvements rotatoires de la talonnière.

CARACTERISTIQUES

DIN : 5-12

Rattrapage de jeu : OUI

Poids : 1100g la paire

Réglage longueur: 60mm

Cales : 1

Prix : 540€

PHOTOS



fixaton ski rando Fritschi Tecton Carbon

