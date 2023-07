NOTRE TEST DE LA FIXATION TRAB TR1

AVIS FABRICANT

TRAB TR1, UNE FIXATION PUISSANTE, EFFICACE, PRATIQUE. Une fixation de ski qui offre un contrôle maximal en descente Performante, facile à utiliser dans toutes les conditions en montée.

La Trab TR1 est une fixation de ski de randonnée conçue pour offrir un contrôle exceptionnel lors des descentes. Elle est à la fois efficace et pratique, même dans des conditions extrêmes. Grâce à sa structure métallique, elle génère une force qui maintient fermement la chaussure sur le ski, éliminant ainsi le glissement souvent rencontré avec les systèmes de fixation traditionnels à broches, qui laissent un espace entre le talon et le ski. Le lien solide entre la chaussure et le ski garantit une transmission de puissance immédiate, optimisant ainsi le contrôle et la réactivité.

Les systèmes de déclenchement, latéral sur la pièce avant et frontal sur la pièce arrière, sont tous deux réglables et extrêmement puissants et efficaces. La force de serrage progressive de la pièce avant permet au skieur de marcher même lorsque le levier est déverrouillé, libérant le ski en cas d’avalanche. La possibilité de verrouiller la pièce avant en cas de conditions glacées ou de la déverrouiller en cas de neige instable est essentielle pour une pratique du ski en toute sécurité.

Le frein s’active automatiquement en mode descente et en mode montée. Facile et intuitive à utiliser. En utilisant simplement un bâton, sans avoir à libérer la chaussure, il est possible de passer du mode montée au mode descente et vice versa. Cela est essentiel pour maintenir le contrôle même dans des conditions difficiles.

CARACTERISTIQUES

DIN : 6-13

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 1370g la paire

Réglage longueur: 21mm

Cales : 2

Prix : 589€

PHOTOS

Trab TR1 chaussage Trab TR1 Cales Trab TR1 avant Trab TR1 Arrière Trab TR1

