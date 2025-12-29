Test peaux de phoque Contour

Distribuée par Camp et encore assez discrète en France, Contour est une marque autrichienne basée au Tyrol. Sa gamme, volontairement simple, propose deux types de peaux (mixte ou mohair) et deux systèmes de colle (classique ou hybride).
Nous avons testé les deux. Les versions hybrides se distinguent par leur grande praticité : elles se rangent facilement colle contre colle, se décollent sans effort et conservent une excellente tenue sur la semelle. Les modèles à colle classique restent efficaces, mais un peu moins pratiques à manipuler.
Le système hybride repose sur deux couches distinctes : une couche adhésive qui assure la fixation fiable mais facilement détachable sur la semelle, et une couche inférieure assurant une liaison permanente avec la peau. Aucun réencollage n’est nécessaire : l’adhérence se réactive simplement par nettoyage.
HYBRID PURE
– COMPOSITION : 100% Mohair
– ADHÉSIF : Hybrid
– LARGEUR : 115 | 135 MM
– POIDS : 1476g/m2
– PRIX : 185-205 €
À SAVOIR
Une composition 100% mohair qui offre la meilleure glisse de la gamme Contour associée à la technologie adhésive hybride. Cette dernière est composée de deux couches différentes qui permettent de retirer facilement la peau du ski sans résidu.
VARIANTES
Hybrid Pure : Disponible en 6 longueurs différentes avec étrier avant et attache arrière ajustable déjà montés : skis XS 145-152 ; S 153/160 ; M 161/168 ; L 169/176 ; XL 177/184 ; XXL 185 – 195cm. Il faut juste ajuster la largeur à ses skis avec le cutter fourni.
Hybrid Pure Universal : étrier avant déjà monté et attache arrière ajustable à monter. Longueur à tailler et largeur à tailler également.
Utilisé aussi par : Atomic, Hagan, Trab, Kastle, Elan, Stone Snowboards
HYBRID MIX
– COMPOSITION : 70% mohair / 30% nylon
– ADHÉSIF : Hybrid
– LARGEUR : 115 | 135 MM
– POIDS : 1458g/m2
– PRIX : 175-195 €
À SAVOIR
Des peaux mixtes pour une durabilité maximale associée à la technologie adhésive hybride. Cette dernière est composée de deux couches différentes qui permettent de retirer facilement la peau du ski sans résidu.
VARIANTES
Hybrid Mix : Disponible en 6 longueurs différentes avec étrier avant et attache arrière ajustable déjà montés : skis XS 145-152 ; S 153/160 ; M 161/168 ; L 169/176 ; XL 177/184 ; XXL 185 – 195cm. Il faut juste ajuster la largeur à ses skis avec le cutter fourni.
Hybrid Mix Universal : étrier avant déjà monté et attache arrière ajustable à monter. Longueur à tailler et largeur à tailler également.
Hybrid Mix Splitboard : étrier avant déjà monté et attache arrière ajustable à monter. Longueur à tailler et largeur à tailler également.
HYBRID SPEED
– COMPOSITION : 100% Race mohair
– ADHÉSIF : Hybrid
– LARGEUR : 105 MM
– POIDS : NC
– PRIX : 175€
À SAVOIR
Un modèle ultra-léger avec la meilleure glisse de la marque et avec l’adhésif hybride qui rend la manipulation plus simple : facile à retirer, à plier sans film ni filet, tout en garantissant une bonne adhérence à la semelle du ski.
VARIANTES
Hybrid Speed : étrier avant déjà monté et attache arrière ajustable à monter. Longueur à tailler et largeur à tailler également.
GUIDE PURE 2.0
– COMPOSITION : 100% mohair
– ADHÉSIF : colle classique
– LARGEUR : 115 | 135 MM
– POIDS : NC
– PRIX : 185-205 €
À SAVOIR
Le modèle Guide est revu cette saison et sort en version 2.0. Leur nouveau support, plus léger et flexible, réduit l’absorption d’eau et permet un format de rangement compact, tout en restant robuste. On retrouve sinon une composition 100 % mohair pour une glisse optimale et l’adhésif hotmelt, une colle classique, fiable même en conditions difficiles.
VARIANTES
Guide Pure 2 : Disponible en 6 longueurs différentes avec étrier avant et attache arrière ajustable déjà montés : skis XS 145-152 ; S 153/160 ; M 161/168 ; L 169/176 ; XL 177/184 ; XXL 185 – 195cm. Il faut juste ajuster la largeur à ses skis avec le cutter fourni.
Guide Pure 2 Universal : étrier avant déjà monté et attache arrière ajustable à monter. Longueur à tailler et largeur à tailler également.
GUIDE MIX 2.0
– COMPOSITION : 65% mohair 35% nylon
– ADHÉSIF : colle classique
– LARGEUR : 115 | 135 MM
– POIDS : NC
– PRIX :185-205 €
À SAVOIR
Le modèle Guide est revu cette saison et sort en version 2.0. Leur nouveau support, plus léger et flexible, réduit l’absorption d’eau et permet un format de rangement compact, tout en restant robuste. Sur la version Mixte on retrouve un compromis entre glisse et accroche mais aussi l’adhésif hotmelt, une colle classique, fiable même en conditions difficiles.
VARIANTES
Guide Mix 2 : Disponible en 6 longueurs différentes avec étrier avant et attache arrière ajustable déjà montés : skis XS 145-152 ; S 153/160 ; M 161/168 ; L 169/176 ; XL 177/184 ; XXL 185 – 195cm. Il faut juste ajuster la largeur à ses skis avec le cutter fourni.
Guide Mix 2 Universal : étrier avant déjà monté et attache arrière ajustable à monter. Longueur à tailler et largeur à tailler également.
GUIDE RACE & SPEED
– COMPOSITION : 100% Race mohair
– ADHÉSIF : colle classique
– LARGEUR : 59 | 62 | 105 MM
– POIDS : NC
– PRIX : 100-165 €
À SAVOIR
Le modèle pour la compétition de chez Contour avec la meilleure glisse de la marque grace à la composition 100% Race Mohair. L’adhésif est une colle classique garantissant une fiabilité maximale même après de multiples utilisations. Attache avant uniquement pour les skis à encoche.
VARIANTES
Guide Race : attache avant déjà montée. Pas d’attache arrière. Peau droite.
Guide Speed : attache avant déjà montée et attache arrière ajustable à monter. Longueur à tailler et largeur à tailler également.