NOTRE TEST DU SCOTT PROGUIDE 89

AVIS FABRICANT

Le nouveau SCOTT Proguide 89 est un ski de randonnée qui vous mènera plus loin, plus vite et plus haut en montagne. La largeur de patin polyvalente au milieu du ski offre le parfait compromis entre polyvalence et performance. Le Proguide 89 intègre une ligne de cotes progressive, des renforts en carbone et un noyau bois elliptique en paulownia améliorant la torsion et la stabilité. Ce modèle est disponible en 4 tailles de 156 à 176cm. Des peaux Scott taillées sont disponibles en option et le ski est fabriqué en Autriche.

CARACTERISTIQUES SCOTT PROGUIDE 89

Lignes de cotes : 113-89-124

Poids pesé : 2570g la paire

Tailles : 156 163 169 176 cm

cm Rayon : 19m

prix : 650€

SIMILAIRE DEPUIS : 2022/2023 (nouveauté !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

Scott Pro Guide 89 Scott Pro Guide 89 talon poids Scott Pro Guide 89 test ski rando Scott Pro Guide 89 test Scott Pro Guide 89 ski rando Scott Pro Guide 89

AUTRES TESTS SCOTT

Scott Proguide 89 NOTRE TEST DU SCOTT PROGUIDE 89 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le nouveau SCOTT Proguide 89 est un ski de randonnée qui vous mènera plus loin, plus vite et plus haut en montagne. La largeur de patin polyvalente au milieu du ski offre le … Scott Proguide 96 NOTRE TEST DU SCOTT PROGUIDE 96 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Vous en voulez PLUS? Plus de pentes fraîches, plus de dénivelé, plus de zones isolées. Le nouveau SCOTT Proguide 96 sera votre partenaire idéal pour la saison à venir. Approuvé par les guides … Scott Superguide 95 W NOTRE TEST DU SCOTT SUPERGUIDE 95 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le Superguide 95 W de Scott est un ski emblématique, et cette nouvelle version conserve toutes les caractéristiques propres au freeride du modèle original, en y ajoutant quelques éléments pour plus de … Scott Speed Guide 80 Women NOTRE TEST DU SCOTT SPEED GUIDE 80 WOMEN Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°45 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Tout droit dérivé de la version homme, le Women Speedguide 80 est un ski de randonnée qui s’adresse aux skieuses en quête d’un ski extrêmement performant en descente. Véritable bête de … Scott Superguide 88 W NOTRE TEST DU SCOTT SUPERGUIDE 88 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT La nouvelle version des Superguide 88 W de Scott a tout ce qu’il faut : un ski aussi que possible en montée et qui dévoile tout son potentiel en descente. Sa construction … Scott Superguide 95 W NOTRE TEST DU SCOTT SUPERGUIDE 95 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°45 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le Superguide 95 W de Scott est un ski emblématique, et cette nouvelle version conserve toutes les caractéristiques propres au freeride du modèle original, en y ajoutant quelques éléments pour plus de …

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2023