Notre test complet du Majesty Havoc 90 CTi a été réalisé sur le terrain dans différentes conditions de neige. Retrouvez l’analyse détaillée du comportement en montée, à la descente, les points forts, les limites et notre verdict dans le magazine.
Un ski de freerando polyvalent pour toutes les conditions Le Majesty Havoc 90 CTi est le modèle le plus étroit de la gamme CTi et s’adresse aux skieurs recherchant un ski de freerando léger capable d’évoluer dans une grande variété de terrains. Avec ses 90 mm au patin, il a été conçu pour combler l’écart entre les skis de randonnée légers et les modèles de freeride plus puissants, tout en conservant un excellent compromis entre efficacité à la montée et engagement à la descente. La construction CTi associe un noyau en peuplier à des fibres de carbone unidirectionnelles et à une couche de Titanal profilée suivant la géométrie du ski. Cette architecture vise à optimiser le rapport poids performances tout en améliorant l’absorption des vibrations, la transmission des appuis et la précision générale du ski.
Technologie CTi et concept 4×4 Le Havoc 90 CTi intègre le concept propriétaire 4×4 Design de Majesty, combinant un sidecut à quatre rayons et un rocker à quatre rayons. Cette géométrie a été développée pour favoriser une prise de carre progressive, maintenir un contact efficace avec la neige et offrir davantage de polyvalence sur les terrains variés. Son profil associe cambre traditionnel, rocker avant 4×4 et technologie MICROC au talon. Développée pour le ski hors-piste, cette conception vise à faciliter les transitions de courbe et à offrir un comportement homogène dans des conditions de neige changeantes.
Un programme all-mountain orienté montagne Grâce à sa largeur contenue et à sa construction CTi, le Majesty Havoc 90 CTi s’adresse aux pratiquants qui recherchent un ski capable d’accompagner aussi bien les longues journées de ski de randonnée que les sorties freerando plus engagées. Son programme all-mountain met l’accent sur la polyvalence et l’adaptabilité afin de répondre à un large éventail de conditions rencontrées en montagne.
NOTRE TEST DU
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PRESENTATION DU
Le ski crossover de la gamme CTiAvec ses 100 …
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Une vision moderne du freeride techniqueLe Majesty Havoc 110 …
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Un ski all-mountain moderne et polyvalentLe Majesty Vanguard 98 …
Majesty Vanguard 108 cti
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PRESENTATION DU
Un ski freeride moderne pour explorer …
NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERSCOUT
PRESENTATION DU
Le Majesty Superscout dispose d’un noyau bois allégé.Sa géomètrie novatrice et son talon plat donne à ce ski accessibilité, confiance dans les neiges difficiles et performance à la descente même à grande vitesse. La gamme superscout conserve son caractère alpin offre un équilibre parfait …
NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERSCOUT CARBON
Suite au changement de contruction, nous avons retesté le Superscout Carbon. Le comportement est grandement similaire. Contrairement au Superwolf, son aîné, le Superscout offre un programme plus spécialisé. Il excelle dans des conditions printanières et sur des itinéraires en montagne, offrant une excellente accroche, une …
NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERWOLF
PRESENTATION DU
Le ski de rando Majesty SuperWolf est le modèle de randonnée polyvalent par excellence ! Il sera à l’aise que ce soit dans les terrains vierges, les pentes raides ou les lignes techniques. Ce ski est proposé en de nombreuses tailles de 145 à …
NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERWOLF CARBON
Jusqu’à présent les skis Majesty autour de 90mm au patin étaient assez exclusifs mais avec le Superwolf, la marque polonaise frappe un grand coup. Inspiré du Supernova qui est plus large, le Superwolf est avant tout ultra polyvalent. Alors que son comportement est irréprochable en …
NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERPATROL
AVIS FABRICANT
Le Majesty Superpatrol est le dernier produit de pointe conçu pour skieurs confirmés et professionnels de la montagne exigeants. Extrêmement stable, précis et réactif. Conçu avec des queues plates, des pointes de rocker, une feuille de dessus semi-cap, de la fibre de verre triax et …
NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERPATROL CARBON
PRESENTATION DU
la marque polonaise complète sa gamme rando avec un ski à 96mm au patin : Le Superpatrol ! Ce dernier manquait entre le Superwolf à 91mm et le Supernova à 103mm. Le Superpatrol sera disponible en 2 versions. Le Majesty Superpatrol Carbon pèse …
NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERNOVA CARBON
Chose assez rare, le comportement de la version allégée du Supernova Carbon est aussi bon voire meilleur que la version « lourde » ! Le Majesty Supernova Carbon a été légèrement modifié la saison dernière avec un poil plus de rigidité mais le comportement est …
NOTRE TEST DU MAJESTY HAVOC 90 CARBON
Test disponible uniquement dans le magazine
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AVIS FABRICANT
Découvrez la gamme Freeride-Touring de Majesty, soigneusement conçue pour combler le fossé entre le ski de randonnée ultraléger et le ski freeride dynamique.Le Majesty Havoc 90 Carbon offre une expérience de ski …
NOTRE TEST DU MAJESTY HAVOC 100 CARBON
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AVIS FABRICANT
Le Majesty Havoc 100 Carbon est un ski de freerando haut de gamme offrant un niveau de performance élevé. Ce ski est l’ultime compagnon pour les skieurs tout-terrain cherchant un ski à …
NOTRE TEST DU MAJESTY HAVOC CARBON
Le Havoc fait partie de la gamme freeride de Majesty qui n’est pas conçue à la base pour la rando mais le poids raisonnable de ce modèle nous a donné envie de le tester. En effet, à 3,5kg la paire en 176cm, il est plus …
NOTRE TEST DU MAJESTY VANGUARD 108 CARBON
Test disponible uniquement dans le magazine
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AVIS FABRICANT
Le Majesty Vanguard 108 Carbon est un ski de randonnée haut de gamme qui incarne l’innovation et la performance. Conçu pour les skieurs exigeants à la recherche de skis ultra-légers et ultra-performants, …