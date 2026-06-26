NOTRE TEST DU MAJESTY HAVOC 90 CTI

Notre test complet du Majesty Havoc 90 CTi a été réalisé sur le terrain dans différentes conditions de neige. Retrouvez l’analyse détaillée du comportement en montée, à la descente, les points forts, les limites et notre verdict dans le magazine.

PRESENTATION DU MAJESTY HAVOC 90 CTI

Un ski de freerando polyvalent pour toutes les conditions

Le Majesty Havoc 90 CTi est le modèle le plus étroit de la gamme CTi et s’adresse aux skieurs recherchant un ski de freerando léger capable d’évoluer dans une grande variété de terrains. Avec ses 90 mm au patin, il a été conçu pour combler l’écart entre les skis de randonnée légers et les modèles de freeride plus puissants, tout en conservant un excellent compromis entre efficacité à la montée et engagement à la descente.

La construction CTi associe un noyau en peuplier à des fibres de carbone unidirectionnelles et à une couche de Titanal profilée suivant la géométrie du ski. Cette architecture vise à optimiser le rapport poids performances tout en améliorant l’absorption des vibrations, la transmission des appuis et la précision générale du ski.

Technologie CTi et concept 4×4

Le Havoc 90 CTi intègre le concept propriétaire 4×4 Design de Majesty, combinant un sidecut à quatre rayons et un rocker à quatre rayons. Cette géométrie a été développée pour favoriser une prise de carre progressive, maintenir un contact efficace avec la neige et offrir davantage de polyvalence sur les terrains variés.

Son profil associe cambre traditionnel, rocker avant 4×4 et technologie MICROC au talon. Développée pour le ski hors-piste, cette conception vise à faciliter les transitions de courbe et à offrir un comportement homogène dans des conditions de neige changeantes.

Un programme all-mountain orienté montagne

Grâce à sa largeur contenue et à sa construction CTi, le Majesty Havoc 90 CTi s’adresse aux pratiquants qui recherchent un ski capable d’accompagner aussi bien les longues journées de ski de randonnée que les sorties freerando plus engagées. Son programme all-mountain met l’accent sur la polyvalence et l’adaptabilité afin de répondre à un large éventail de conditions rencontrées en montagne.

CARACTERISTIQUES

Lignes de cotes : 108-90-123

Poids pesé : 3340 g la paire

Tailles : 164 172 178 184 cm

184 cm Rayon : 17-20-21-18 m

Prix : 799€

Similaire depuis : 2026/2027 (NOUVEAU !)

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PHOTOS DU TEST

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