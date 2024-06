NOTRE TEST DU KASTLE TX88

AVIS FABRICANT

Le nouveau ski de randonnée Kastle TX 88 est un ajout impressionnant à la gamme de skis de la marque, offrant une combinaison de légèreté, de performance et de durabilité pour les amateurs de ski-alpinisme et de randonnée. Voici une présentation détaillée de ses caractéristiques : Construction : Semi-Cap Sandwich Sidewall : Cette construction combine la stabilité et la précision d’un sidewall avec la légèreté et la maniabilité d’un semi-cap. Cela offre un bon équilibre entre performance et maniabilité.

Noyau en Paulownia : Le noyau en Paulownia est réputé pour sa légèreté tout en offrant une bonne résistance et une excellente absorption des vibrations.

Fibre de verre et carbone enroulés : Cette combinaison de matériaux confère au ski une bonne réactivité, une stabilité accrue et une conduite fluide sur une variété de terrains.

Hollowtech Evo Luminous : Cette technologie de Kastle consiste en des cavités stratégiquement placées dans le ski pour réduire le poids sans compromettre la performance.

Hook Free Shovel & Tail : Les extrémités du ski sont conçues pour réduire les accrochages dans la neige profonde, offrant ainsi une meilleure maniabilité et une conduite plus fluide.

Double Rocker : Le double rocker permet une flottaison améliorée en poudreuse et une meilleure maniabilité dans toutes les conditions de neige.

Caractéristiques par taille : Longueurs disponibles : 151 cm, 159 cm, 167 cm, 175 cm, 183 cm Poids par ski : 1120 g (151 cm), 1180 g (159 cm), 1240 g (167 cm), 1300 g (175 cm), 1365 g (183 cm) Rayon de virage : 10.2 m (151 cm), 11.9 m (159 cm), 13.6 m (167 cm), 15.5 m (175 cm), 17.4 m (183 cm) En résumé, le Kastle TX 88 est un ski de randonnée polyvalent qui convient aussi bien aux ascensions techniques qu’aux descentes rapides et fluides. Sa construction innovante et ses caractéristiques bien pensées en font un choix idéal pour les skieurs de randonnée à la recherche d’un ski performant et léger.

CARACTERISTIQUES KASTLE TX88

Lignes de cotes : 112-88-125

Poids pesé : 2910g la paire

Tailles : 151 159 167 175 183cm

183cm Rayon : 15,5m

prix : 899€

SIMILAIRE DEPUIS : 2024/2025 (NOUVEAU !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS TEST

Test Kastle TX88 Montée poids Kastle TX88 Kastle TX88 spatule TX 88 Test ski rando Kastle TX88 test Kastle TX88

AUTRES TESTS KASTLE

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2025