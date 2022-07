NOTRE TEST DU K2 WAYBACK 84

AVIS FABRICANT

Avec son topsheet Snophobic™ et son noyau poids plume Tour Lite en paulownia, le Wayback 84 est un ski ultra léger qui préservera votre budget. Que vous soyez adepte des randonnées sportives le long des pistes ou que vous partiez faire une rando avec nuit en refuge, chaussez le Wayback 84 et découvrez la montagne sous un nouvel angle. Sortie en 2020/2021, le Wayback 84 est disponible en 3 taille de 160 à 174cm et il pèse 2526g en 167cm. Le ski est fabriqué en Chine et des peaux K2 sont disponibles en option.

CARACTERISTIQUES K2 WAYBACK 84

Lignes de cotes : 106-84-118

Poids pesé : 2526g la paire

Tailles : 160 167 174cm

174cm Rayon : 20m

prix : 410€

SIMILAIRE DEPUIS : 2020/ 2021

OÙ ACHETER CE SKI ?

AUTRES TESTS K2

