NOTRE TEST DU K2 TALKBACK 88

AVIS FABRICANT

Déclinaison féminine du Wayback 88, le Talkback 88 est devenu un incontournable de la marque K2. Ce ski de randonnée est reconnu comme l’un des meilleurs ski dans son domaine et doit notamment ses marques de noblesse à son extrême polyvalence. Il s’agit en effet d’un ski particulièrement léger pour sa largeur, qui vous permet donc d’enchaîner les dénivelés, et qui saura produire un ski efficace sur tout type de neige en descente. Il sera de ce fait plus agréable en descente que la version 84 et vous permettra de prendre du plaisir à la descente sur une plus grande variété de neiges.

CARACTERISTIQUES K2 TALKBACK 88

Lignes de cotes : 121-88-109

Rayon : 16m

Poids : 2300g la paire

Tailles : 153 160 167m

167m prix : 549€

MODÈLE 2022 (identique en 2021)

AUTRES TESTS K2

