NOTRE TEST DU HAGAN ULTRA 89

AVIS FABRICANT

Le Hagan Ultra 89 est le dernier ajout à la gamme Ultra de la marque. Il hérite des qualités qui ont fait le succès de ses prédécesseurs, mais se démarque par une plus grande largeur et une polyvalence accrue. Ce ski est spécialement conçu pour répondre aux attentes des skieurs exigeants qui recherchent à la fois légèreté et performance, que ce soit en montée ou en descente.

Avec un poids de seulement 1120 grammes pour la version de 164cm, le Hagan Ultra 89 s’avère être un choix idéal pour les sorties de ski alpinisme, les parcours dans les couloirs escarpés, ainsi que pour les longues ascensions techniques. Sa légèreté le rend particulièrement apprécié lors des montées exigeantes, tandis que ses caractéristiques techniques offrent une excellente tenue et maniabilité lors des descentes.

Le ski est fabriqué avec un noyau en Pawlonia, renforcé de longerons en carbone, ce qui lui confère à la fois légèreté et résistance. Son rocker avant mesure 300mm et son rocker arrière 120mm, ce qui améliore la portance en poudreuse et facilite l’entrée en virage.

Hagan a apporté quelques modifications à sa gamme cette saison, mais la ligne Ultra reste pérenne avec peu de changements, mis à part du côté de leurs skis orientés pour la course, les Ultra. Le Hagan Ultra 65 a été repensé avec une nouvelle construction tout en conservant son poids léger de 1400g en 161cm. Deux nouveaux modèles font leur apparition dans la gamme : le Hagan Ultra 77, qui remplace l’Ultra 76, et le Hagan Ultra 89, qui ne pèse que 1120g en 162cm.

En conclusion, le Hagan Ultra 89 est un choix incontournable pour les skieurs exigeants à la recherche d’un ski de randonnée polyvalent, alliant légèreté et performances à la fois en montée et en descente. Sa construction soignée et ses caractéristiques techniques en font un partenaire fiable pour les aventures en ski alpinisme et les défis techniques en haute montagne.

CARACTERISTIQUES HAGAN ULTRA 89

Lignes de cotes : 107/84/112

Poids : 2,24kg la paire

Tailles : 154162 170 176cm

176cm prix : 649 €

MODÈLE 2023/2024 (NOUVEAU !)

