Fixation Salomon MTN SUMMIT 12 BR

NOTRE TEST DE LA FIXATION SALOMON MTN SUMMIT

AVIS FABRICANT

Après de longues attentes, la fixation Salomon MTN (également connue sous le nom de Backland chez Atomic) a enfin été renouvelée ! À première vue, il n’y a pas de révolution majeure : le poids, l’apparence générale et les stop skis sont identiques. Cependant, un examen plus approfondi révèle tout de même quelques évolutions très intéressantes.

Tout d’abord, la nouvelle MTN Summit (Backland Summit chez Atomic) dispose désormais d’un système de rattrapage du jeu entre la chaussure et la fixation à l’arrière (4 mm). Cela permet d’ajuster précisément la position de la chaussure dans la fixation, assurant ainsi un meilleur maintien et une transmission de puissance optimale. De plus, le réglage du DIN est désormais possible latéralement. Le DIN vertical reste fixe, mais il peut être modifié en changeant le U. Cette flexibilité permet aux skieurs de personnaliser la fixation en fonction de leurs préférences et de leur niveau de pratique.

Les matériaux utilisés dans la construction de la fixation ont également été revus. Malgré un poids similaire à la version précédente, cette nouvelle itération offre des fonctionnalités plus modernes et à jour. Cependant, certains auraient espéré une légère réduction du poids pour une performance encore plus optimale en montagne.

La gamme de la fixation MTN Summit comprend plusieurs versions, chacune adaptée à différents niveaux et styles de ski :

– Summit 5 BR : DIN latéral réglable de 3 à 5 avec stop skis. Poids de 790 g la paire.

– Summit 9 BR : DIN latéral réglable de 4 à 9 avec stop skis. Poids de 790 g la paire.

– Summit 12 BR : DIN latéral réglable de 6 à 12 avec stop skis. Poids de 790 g la paire.

– Summit 9 LSH : DIN latéral réglable de 4 à 9 sans stop skis. Poids de 590 g la paire.

– Summit 12 LSH : DIN latéral réglable de 6 à 12 sans stop skis. Poids de 590 g la paire.

Ces différentes versions offrent des options de réglage du DIN latéral pour répondre aux besoins des skieurs de différents niveaux et préférences. Les versions avec stop skis sont équipées de freins intégrés, offrant une sécurité supplémentaire en cas de déchaussage. Les versions sans stop skis sont plus légères, ce qui les rend idéales pour les skieurs qui privilégient la légèreté et la performance en montée.

En résumé, la nouvelle fixation Salomon MTN Summit représente une évolution bienvenue de la précédente version. Avec des améliorations telles que le rattrapage du jeu, le réglage latéral du DIN et l’utilisation de matériaux optimisés, cette fixation offre des performances et un confort accrus aux skieurs de randonnée. Que vous soyez un skieur débutant ou expérimenté, vous pourrez choisir parmi les différentes versions pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de ski.

CARACTERISTIQUES

DIN : 4-9 ou 6-12 (fixe en frontal : 7/9/11)

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 790g la paire

Réglage longueur: 50mm

Cales : 2

Prix : 589€

OÙ ACHETER CETTE FIXATION ?

PHOTOS

Test fixation Salomon MTN Summit Test cales Salomon MTN Summit 12 BR essai fixation Salomon MTN Summit Avant fixation Salomon MTN Summit Arrière fixation Salomon MTN Summit

AUTRES TESTS SALOMON

