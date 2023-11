NOTRE TEST DE LA FIXATION ATOMIC BACKLAND TOUR

L’Atomic Backland Tour représente une fixation légère et pratique conçue spécialement pour la randonnée alpine. Cette pièce technique, appartenant à la gamme Backland réputée pour sa robustesse et sa facilité d’utilisation, intègre un système innovant d’assistance au chaussage à l’avant, assurant un positionnement automatique de la chaussure pour un enclenchement sans effort. De plus, elle offre deux cales de montée indépendantes sur la talonnière, permettant un ajustement rapide entre les positions 0°, 7° et 13° d’un simple geste. En termes de performances, la Backland Tour se distingue par une largeur de 40 mm favorisant une transmission optimale de la puissance vers des skis larges, tout en minimisant les risques d’arrachement des vis. Équipée de freins, cette fixation ne pèse que 398 g par paire, offre une compatibilité avec les crampons standards et propose une plage de réglage de la longueur de semelle de 50 mm. Elle est prête à vous accompagner dans toutes vos aventures de randonnée !

DIN : Fixe 7/9/11

Rattrapage de jeu : non

Poids : 780g

Réglage longueur: 30mm

Cales : 2

Prix : 480€

