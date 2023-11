NOTRE TEST DE LA FIXATION ATOMIC BACKLAND PURE

La fixation Atomic Backland Pure représente une solution technique, pratique et incroyablement légère spécialement conçue pour la randonnée alpine, pesant seulement 305 g par paire avec le leash inclus. Sa solidité et sa facilité d’utilisation en font un équipement de choix, doté d’un système breveté d’aide au chaussage avant qui positionne automatiquement votre chaussure pour un enclenchement sans effort. De plus, ses deux cales de montée indépendantes sur la talonnière permettent un ajustement rapide entre les positions 0°, 7° et 13° d’un simple mouvement. Sur le plan des performances, la Backland Pure se distingue par une fixation de 40 mm de large favorisant une transmission optimale de la puissance vers des skis larges, réduisant ainsi le risque d’arrachement des vis. Compatible avec les crampons standards et offrant une plage de réglage de la longueur de semelle de 30 mm, cette fixation est prête à vous accompagner dans toutes vos aventures de randonnée !

DIN : Fixe 7/9/11

Rattrapage de jeu : non

Poids : 590g

Réglage longueur: 30mm

Cales : 2

Prix : 450€

