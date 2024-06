NOTRE TEST DU FISCHER TRANSALP 86 CTI PRO

AVIS FABRICANT

Les skis de randonnée Fischer Transalp 86 CTI Pro sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour garantir un équilibre parfait entre légèreté et performances. Les principales caractéristiques des Fischer Transalp 86 CTI Pro comprennent:

Construction légère: Ces skis sont fabriqués avec une construction en carbone et en titane, ce qui les rend très légers tout en conservant une grande robustesse et une grande durabilité. Stabilité: Les skis Fischer Transalp 86 CTI Pro offrent une grande stabilité et une excellente tenue de carres grâce à leur noyau en bois léger.

Polyvalence: Avec une largeur de patin de 86 mm, ces skis sont conçus pour être utilisés dans toutes les conditions de neige, des neiges dures aux neiges molles.

Flottaison: Les skis Fischer Transalp 86 CTI Pro sont dotés d’un rocker en spatule et d’un talon plat qui offrent une excellente flottaison et une grande facilité de manoeuvre dans la neige profonde.

Compatibilité des fixations: Les fixations des Fischer Transalp 86 CTI Pro sont compatibles avec les chaussures de ski de randonnée pour une expérience de ski de randonnée complète.

En résumé, les skis de randonnée Fischer Transalp 86 CTI Pro sont un excellent choix pour les skieurs expérimentés à la recherche de performances de haut niveau en montagne. Ils sont légers, stables, polyvalents et offrent une excellente flottaison, ce qui les rend parfaits pour explorer les montagnes et profiter de la neige dans toutes ses formes.

CARACTERISTIQUES FISCHER TRANSALP 86 CTI PRO

Lignes de cotes : 105-86-117

Poids pesé : 2300g la paire

Tailles : 155 162 169 176 183cm

183cm Rayon : 21m

prix : 800€

SIMILAIRE DEPUIS : 2023/2024

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

Fischer Transalp 86 CTI PRO 2024 Test montée Fischer Transalp 86 CTI PRO Test descente Fischer Transalp 86 CTI PRO Talon Fischer Transalp 86 CTI PRO Spatule Fischer Transalp 86 CTI PRO

AUTRES TESTS FISCHER

