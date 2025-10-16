PRESENTATION
Le Alproof 38 + 5 est un sac avalanche « touring » haut de gamme d’une capacité nominale de 38 L extensible à 43 L, conçu pour les sorties de plusieurs jours en ski de randonnée et freeride. Il embarque un système airbag électrique sans cartouche, à déclenchement rapide, combinant sécurité et compacité. Le volume de 38 L permet de transporter l’essentiel (vêtements, matériel de sécurité, aliments, accessoires), et l’extension +5 L apporte une marge supplémentaire pour les jours plus longs ou les conditions variables. Il bénéficie d’un portage optimisé avec dos compact, rapproché du corps, pour une meilleure stabilité, ainsi que d’un design ventilé. L’accès au sac s’effectue via une ouverture « clamshell » à zip trois voies pour un rangement facile. Le compartiment dédié offre une organisation claire pour pelle, sonde et outils d’urgence. Le système de fixation des skis est complet : modes diagonaux ou A-Frame, port vertical pour snowboard, attaches pour piolet, bâtons et corde, et fixation de casque par filet intégré. La ceinture ventrale est dotée de poches pratiques, les bretelles sont ergonomiques et ajustables, et une sangle pectorale avec sifflet complète l’ensemble. Grâce à l’absence de cartouche, il reste compatible avec le transport aérien et bénéficie d’une sécurité accrue. Ce sac combine modularité, volume intelligent, sécurité électrique et confort durable, répondant aux attentes des randonneurs engagés.
NOTRE TEST DU SAC AIRBAG DEUTER ALPROOF 38 + 5
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 38+5L
- Poids : 2790G tout compris
- Prix : 1300€ tout compris
- Système : électrique – Scott Alpride E2