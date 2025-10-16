PRESENTATION
Deuter Alproof 32 – Sac avalanche airbag 32 L est un modèle haut de gamme alliant sécurité, ergonomie et performance pour le ski de randonnée et le freeride. Équipé du système Alpride E2, il déclenche un airbag électrique sans recours à une cartouche, via un supercondensateur efficace en températures extrêmes (–30 °C à +50 °C) Le système se recharge par USB-C, et deux piles AA intégrées offrent une charge de secours — l’indicateur LED externe et le panneau LCD permettent une vérification rapide de l’état du système
Avec un volume de 32 L et un poids total d’environ 2,660 g (sac + système) selon les configurations, ce sac se niche dans une zone idéale pour les sorties engagées sans excès de volume. Il propose un dos “Alpine Back System” compact qui maintient la charge proche du corps pour un meilleur équilibre et une ventilation efficace. Sa capacité est optimisée pour transporter le matériel de sécurité, les vêtements, l’équipement moyen et les accessoires nécessaires à une journée alpine ou une mission freeride. L’ouverture à clapet (“clamshell”) avec fermeture à zip trois voies permet un accès facile et complet au volume du sac.
Le compartiment dédié à la sécurité comprend des poches pour pelle, sonde, rangement interne et accessoires, tandis que plusieurs sangles modulaires permettent le port diagonal ou A-Frame des skis, le port vertical de snowboard, ainsi que les fixations pour piolet, bâtons ou corde. Le sac intègre aussi un filet de casque détachable et des boucles de compression extérieures. Le système de portage inclut une ceinture ventrale avec poches, bretelles ergonomiques et sangle de poitrine ajustable avec sifflet, ainsi qu’une sangle de jambe pour sécuriser le sac en cas d’avalanche sans ôter la ceinture.
La série Alproof mise sur la modularité et l’ergonomie : la version 32 peut adapter certaines pièces selon la morphologie de l’utilisateur (ajustement du déclencheur, longueur du dos). De plus, un système de roll-top ajoute jusqu’à 5 L de capacité utile quand le besoin l’exige, sans compromettre le bon déploiement de l’airbag ni l’amplitude du mouvement de la tête.
Certifié selon les normes de sécurité (TÜV GS) et conforme aux exigences de transport aérien grâce à l’absence de cartouche, ce sac est conçu pour les skieurs exigeants qui veulent allier sécurité, ergonomie, modularité et fonctionnalité technique avancée dans un volume maîtrisé.
NOTRE TEST DU SAC AIRBAG DEUTER ALPROOF 32
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 32L
- Poids : 2660G tout compris
- Prix : 1300€ tout compris
- Système : électrique – Scott Alpride E2