PRESENTATION
Le BCA Float E2 35 est un sac avalanche électrique de 35 L qui allie volume, technologie et fonctionnalité pour la pratique du ski de randonnée. Il intègre le système Alpride E2 avec un coussin de 162 L, rechargeable via USB-C, et permet des déclenchements multiples grâce à la réserve d’énergie haute performance. En mode “sac + système”, il pèse environ 2 792 g (soit 6,1 lb) ; sans le système, le poids chute à environ 1 651 g.
Le volume utile avec le système installé est de 31 L, tandis que sans le système il atteint 35 L, offrant une belle flexibilité selon vos usages. Le tissu principal est en nylon ripstop 420D enduit PU, accompagné de renforts et de détails robustes — zips YKK résistants, panneaux ventilés, matériaux durables.
L’accès au sac se fait via une ouverture latérale courbée (side zip), permettant un accès rapide sans retirer le sac, et une poche Side Stash facilite la gestion de peaux, gants ou objets rapides en cours de montée. Le sac dispose aussi d’un zip dorsal “Back Stash” pour une organisation interne supplémentaire.
Côté portage, il offre les options suivantes : transport diagonal ou A-Frame des skis, port vertical pour snowboard, attaches polyvalentes pour piolet, bâtons et corde, ainsi qu’un filet pour casque. La ceinture hanches intègre des poches pour les objets essentiels, et des sangles de compression stabilisent la charge pour garder le sac compact en montée.
Le design vise un profil low profile pour minimiser l’encombrement et améliorer la stabilité du sac une fois porté, même avec charge pleineLe système Alpride E2 est optimisé par rapport à la version E1 : plus compact, 40 % plus petit et 25 % plus léger, tout en conservant la robustesse nécessaire aux conditions froides.
Le BCA Float E2 35 se présente comme une option idéale pour les skieurs qui recherchent un sac airbag avec suffisamment de capacité pour les longues journées ou les besoins d’expédition, sans sacrifier la technologie, la sécurité et le confort.
NOTRE TEST DU SAC AIRBAG BCA float E2 25
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 25L
- Poids : 2662 G tout compris
- Prix : 1300€ tout compris
- Système : électrique – Scott Alpride E2