NOTRE TEST DE LA FIXATION ATK RT EVO

AVIS FABRICANT

L’objectif de cette fixation ATK RT 10 Evo est d’être numéro un sur tous les plans : légèreté, performances (Cam Release System®, Elastic Response Sys-tem®), confort (Magneto Heel Flaps®, U.h.v.®, Easy Entry System®), design recherché et exclusif, qui élève la RT 10 Evo au premier rang dans la collection ATK. Nouveauté cette année, la RT 10 Evo est maintenant doté du nouveau système de frein-ski automatique. Elle présente en plus une cale de montée magnétique. Une fonctionnalité maximale à 280g. Existe aussi en version 8 (ATK RT 8 EVO) avec DIN plus souple.

CARACTERISTIQUES

DIN : 3- 8 (RT 8 EVO) ou 5-10 (RT 10 EVO)

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 535g la paire

Réglage longueur: 20mm

Cales : 1

Prix : 519€

OÙ ACHETER CETTE FIXATION ?

AUTRES TESTS ATK

