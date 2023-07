NOTRE TEST DE LA FIXATION ATK CREST AP

AVIS FABRICANT

Une innovation fait son apparition sur le modèle ATK Crest AP avec un nouveau système de frein de ski arrière, faisant suite à celui introduit la saison précédente sur les fixations Evo qui supprime le bouton. Ce nouveau stop ski est appelé AP et présente un coût légèrement inférieur par rapport au système EVO. Il est disponible sur tous les modèles qui étaient encore équipés du bouton. L’objectif à terme est de supprimer complètement le bouton. La seule différence par rapport au système EVO déjà présent dans la gamme est qu’il faut maintenir le frein relevé tout en retournant la talonnière. Contrairement à l’Evo, où l’on pouvait tourner la talonnière et ensuite relever le frein qui se bloquait automatiquement. Le stop ski EVO offre un meilleur confort d’utilisation, mais l’AP présente un coût légèrement inférieur.

Cela se traduit par l’introduction du système AP sur des modèles tels que la Crest AP, la Raider AP, etc. De plus, la Crest AP et la Haute Route « Plus » bénéficieront désormais d’une double cale de montée similaire à celle présente sur la famille Raider. Cette option, souvent réclamée par de nombreux skieurs, offre un confort accru. Les poids des fixations restent pratiquement identiques, avec seulement une augmentation de 20 à 30 grammes par pied pour les modèles AP.

Ainsi, ces évolutions apportent des améliorations significatives aux fixations, offrant aux skieurs une expérience plus fluide et pratique. Avec le nouveau système AP et l’introduction de la double cale de montée sur certains modèles, les skieurs auront accès à des options plus confortables et plus adaptées à leurs besoins spécifiques. Ces avancées témoignent de l’engagement continu de la marque à répondre aux demandes et aux attentes des skieurs, en offrant des produits de haute qualité et en améliorant constamment les fonctionnalités pour une meilleure expérience en montagne.

La Crest AP est sinon identique à la Crest. ATK a juste fait évoluer le stop ski.

CARACTERISTIQUES

DIN : 3-8 ou 5-10

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 590g la paire

Réglage longueur: 20mm

Cales : 2

Prix : 589€

OÙ ACHETER CETTE FIXATION ?

PHOTOS

ATK Crest AP arrière ATK Crest 10 AP

