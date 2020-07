NOTRE TEST DE LA FIXATION ATK RELEASE 10

AVIS FABRICANT

La nouvelle Release 10 s’inscrit dans la catégorie Speed Touring d’ATK Bindings. Elle s’adresse aux skieurs qui recherchent une fixation sans stop-ski (leash inclus). Avec ses 240g, c’est la seule fixation sans « U » du marché Speed Touring qui offre un réglage (fourchettes et latéral) de 5 à 10, ainsi qu’une plaque de réglage de 20 mm. La butée avant présente la même géométrie la R12, et possède le système Snow Pack Proof, mais est composée de plastique et carbone. Elle offre donc une extrême légèreté, tandis que la talonnière s’inspire de la Crest sans stop-ski.

CARACTERISTIQUES

DIN : 5-10

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 480g la paire

Réglage longueur: 20mm

Cales : 2

Prix : 369€

RETOUR A TOUS NOS TESTS FIXATIONS

AUTRES TESTS ATK