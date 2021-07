NOTRE TEST DE LA FIXATION ATK HAUTE ROUTE 10

AVIS FABRICANT

Nouveau modèle apparu en 2016 chez ATK Bindings, la Haute Route combine une butée arrière de la RT et tous ses avantages (déclenchement latéral/frontal jusqu’à 10 DIN) dont la possibilité de rajouter une seconde hauteur de cale de montée et une machoire avant de la S, World Cup et son logement pour couteaux, permettant d’obtenir un ensemble polyvalent à seulement 330 g la paire. La Haute Route est livrée avec les leash.

CARACTERISTIQUES

DIN : 5-10

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 448g la paire

Réglage longueur: 30mm

Cales : 2

Prix : 499€

PHOTOS

AUTRES TESTS ATK

