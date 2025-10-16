PRESENTATION
Le Arva Airbag Explore 40 Switch est un sac avalanche de 40 L conçu pour les skieurs de rando engagés et les expéditions alpines longues, combinant modularité, capacité généreuse et système de sécurité haut de gamme. Il embarque le système Reactor 2.0, à double ballon (2 × 75 L) pour maximiser les chances de rester en surface lors d’un avalanche. La version Switch autorise le remplacement de la housse (cover) sans changer la base airbag, adaptant le volume ou la configuration selon la sortie. Avec son poids optimisé de 2 030 g (hors cartouche), il figure parmi les sacs airbag de capacité élevée les plus équilibrés. L’accès au compartiment principal s’effectue via une ouverture frontale complète, et une poche inférieure permet un accès rapide aux peaux, crampons ou gants sans ôter le sac. Le sac dispose également d’une poche dédiée au matériel de sécurité, d’un compartiment pour lunettes ou accessoires, de bretelles ergonomiques, d’une ceinture avec poches zippées, et du système 3D-FIT qui ajuste dos, bretelles et position du déclencheur selon la morphologie (réglage de 40 à 50 cm). Le portage est polyvalent : portage skis en diagonale ou A-Frame, compatibilité snowboard, attaches pour piolet, bâtons, corde, et filet intégré pour casque. Sa conception intègre le concept Low Profile, ce qui permet une intégration discrète de l’airbag pour une meilleure stabilité et un encombrement réduit. Le Arva Airbag Explore 40 Switch offre ainsi une solution complète pour les randonneurs techniques, alliant sécurité, modularité intelligente et confort durable sur tous les terrains.
NOTRE TEST DU SAC ARVA Airbag Explore 40 Switch
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 40L
- Poids : 2350 G tout compris
- Prix : 689€ tout compris
- Système : cartouche – Arva Reactor