PRESENTATION
Le Explore 30 Switch est un sac airbag avalanche de 30 L conçu pour les passionnés de ski de randonnée, alliant légèreté, modularité et sécurité maximale. Grâce à son système REACTOR 2.0, il embarque deux ballons totalisant 150 L pour optimiser les chances de rester en surface en cas d’avalanche. Pesant environ 1 950 g (housse + système) hors cartouche, il figure parmi les modèles compacts et performants sur le marché. Le châssis est compatible avec le système modulaire SWITCH : il est possible de changer la housse selon l’usage (tour, freeride…) sans remplacer la base airbag. Son volume de 30 L permet d’embarquer l’essentiel pour une journée pleine en montagne : matériel de sécurité, vêtements, nourriture, accessoires. L’accès au compartiment principal se fait par une large ouverture frontale, et une poche inférieure accessible sans retirer le sac est dédiée aux peaux, crampons, gants ou gourde.
Côté portage et organisation, il propose :
- portage skis en diagonale ou A-Frame, port vertical pour snowboard et attache de corde
- porte-piolet, sangles pour bâtons
- porte-casque intégré
- sangles de compression pour stabiliser la charge
- système 3D-FIT permettant d’ajuster dos, bretelles et position de la poignée de déclenchement en un seul geste (S / M / L)
La housse est conçue à partir de matériaux recyclés ; les tissus sont résistants (polyamide en 420D / 630D, doublures en polyester recyclé) pour supporter les contraintes hivernales.Le design “Low Profile” intégrant l’airbag dans le sac optimise l’équilibre et réduit l’encombrement. Le Explore 30 Switch est certifié selon la norme EN 16716 (norme européenne relative aux sacs airbag avalanche) et répond aux critères TÜV / GS. Ce sac avalanche combine sécurité, modularité et confort, pour accompagner les skieurs de rando exigeants dans leurs aventures alpines quel que soit le terrain ou la condition.
NOTRE TEST DU SAC ARVA Airbag Explore 30 Switch
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 30L
- Poids : 2270 G tout compris
- Prix : 669€ tout compris
- Système : cartouche – Arva Reactor