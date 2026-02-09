Top 5 splitboards 2026 : Quelle planche choisir pour le backcountry ?

Le monde du splitboard a connu une véritable révolution ces dernières années. En 2026, la technologie a atteint un point de maturité impressionnant, où le compromis entre la légèreté nécessaire à la montée et la performance brute en descente n’est plus un obstacle. Je parcours les montagnes depuis longtemps, et je peux vous affirmer que le matériel disponible aujourd’hui change radicalement la donne pour l’accès aux pentes vierges.
Dans cet article, je partage avec vous ma sélection rigoureuse des cinq meilleures planches de la saison. Que vous soyez un adepte des couloirs raides ou un amoureux des grandes courbes dans la neige profonde, j’ai déniché pour vous les perles rares qui sauront transformer vos sorties en expériences inoubliables.
Pourquoi le choix de votre splitboard est déterminant
Choisir un splitboard ne se résume pas à trouver une planche coupée en deux. C’est un investissement dans votre sécurité et votre plaisir. Une planche trop lourde vous épuisera avant d’atteindre le sommet, tandis qu’une planche trop souple manquera de répondant dans les neiges croûtées ou glacées. Ma priorité est de vous orienter vers des modèles qui offrent une rigidité torsionnelle exemplaire, car c’est elle qui garantit une accroche fiable lors des traversées en dévers à la montée.
En 2026, les fabricants utilisent de nouveaux matériaux bio-sourcés et des fibres de carbone tressées de manière complexe pour réduire les vibrations. Je remarque aussi une amélioration majeure des systèmes de clips, qui intègrent désormais les deux parties de la planche de façon si fluide qu’on en oublierait presque qu’il s’agit d’un split.
1. Jones Solution : La reine polyvalente du freeride
Je commence par un classique qui ne cesse de se bonifier avec le temps. La Jones Solution reste, selon moi, la référence absolue pour celui qui ne veut posséder qu’une seule planche. En 2026, elle intègre une nouvelle structure en couches qui absorbe les chocs comme jamais auparavant.
Ce que j’apprécie particulièrement sur ce modèle, c’est son shape directionnel et son profil de rocker qui permet de déjauger sans effort dans la poudreuse. Sur les neiges dures, ses carres dentelées offrent une sécurité rassurante. C’est une planche exigeante qui demande de bonnes jambes, mais elle vous le rendra au centuple par sa précision chirurgicale.
2. Burton Family Tree Hometown Hero Split : Le plaisir avant tout
Si vous cherchez une planche ludique et agile, la Hometown Hero est mon coup de cœur. Elle est moins rigide que la Solution, ce qui la rend beaucoup plus maniable dans les zones boisées. Je trouve que c’est l’outil parfait pour les jours de grosse neige où l’on cherche à sauter des barres rocheuses ou à slalomer entre les sapins.
Sa géométrie facilite les virages courts et les changements d’appui rapides. C’est aussi l’une des planches les plus légères de sa catégorie cette année, un avantage non négligeable quand le dénivelé positif commence à peser sur les mollets.
3. Korua Shapes Transition Finder : Le style avant la performance pure
Je ne pouvais pas faire ce top sans mentionner Korua. La Transition Finder est une œuvre d’art visuelle et technique. Elle s’adresse aux riders qui voient la montagne comme un immense skatepark naturel. Son design très large au patin permet de flotter sur la neige comme sur l’eau.
Même si elle est un peu plus volumineuse lors des conversions à la montée, la sensation de surf qu’elle procure en descente est unique. Je la recommande vivement à ceux qui privilégient le style et les courbes fluides sur les lignes droites à haute vitesse.
4. Amplid Milligram : L’élite de la légèreté absolue
Il est important de clarifier un point ici. Beaucoup de riders pensent immédiatement à Karakoram quand on parle de légèreté, mais Karakoram se spécialise dans les fixations. Pour la planche elle-même, la véritable championne du poids est la Amplid Milligram. En 2026, elle repousse encore les limites du possible.
J’utilise cette planche pour les ascensions de plus de mille mètres de dénivelé. Son secret réside dans son noyau en carbone ultra-léger qui remplace presque totalement le bois. Elle est si légère qu’on a l’impression d’avoir de simples skis de randonnée aux pieds à la montée. Attention cependant, sa rigidité extrême demande une technique impeccable en descente pour ne pas se faire bousculer par le terrain.
5. Weston Backwoods : La robustesse pour l’aventure sauvage
Enfin, la Weston Backwoods ferme la marche avec brio. C’est la planche de l’aventurier, celle que je prends quand je sais que je vais rencontrer des souches d’arbres ou des rochers cachés. Elle est construite pour durer. Son noyau est extrêmement résistant aux impacts.
Son profil est équilibré, offrant une excellente stabilité à la montée. Elle n’est peut-être pas la plus légère du lot, mais sa fiabilité en fait une compagne de route exceptionnelle pour les sorties engagées loin de toute civilisation.
Comparatif des caractéristiques techniques
Pour vous aider à visualiser les différences entre ces modèles, j’ai préparé ce tableau récapitulatif des points clés :
|Modèle
|Programme principal
|Poids relatif
|Niveau requis
|Jones Solution
|Freeride engagé
|Moyen
|Expert
|Burton Hometown Hero
|Polyvalence / Jouabilité
|Léger
|Intermédiaire à Expert
|Korua Transition Finder
|Surf de neige
|Élevé
|Intermédiaire
|Amplid Milligram
|Ski-Alpinisme / Haute Montagne
|Ultra-léger
|Expert
|Weston Backwoods
|Exploration / Forêt
|Moyen
|Tous niveaux
Comment bien entretenir votre équipement de backcountry
Posséder l’une de ces merveilles technologiques impose d’en prendre soin. Je conseille toujours de bien sécher vos peaux de phoque après chaque sortie, mais jamais directement sur un radiateur. Pour la semelle, un fartage régulier est indispensable pour conserver une glisse optimale.
Pensez également à vérifier régulièrement les vis de vos fixations, qu'il s'agisse de modèles Spark ou de systèmes techniques en carbone. Les vibrations lors de la descente peuvent parfois les desserrer. Un entretien minutieux est le gage d'une sécurité accrue en montagne.
Les éléments essentiels à ne pas oublier
Avant de vous lancer avec votre nouveau splitboard, n’oubliez pas que le matériel ne fait pas tout. Voici une liste des indispensables que je garde toujours dans mon sac :
- Le triptyque de sécurité : Détecteur de Victimes d’Avalanche (DVA), pelle et sonde.
- Une trousse de réparation rapide avec des vis de rechange et un outil multifonction.
- Des peaux de haute qualité, parfaitement taillées à la forme de votre planche.
- Des couteaux (crampons pour splitboard) pour les montées sur neige glacée.
- Une trousse de premiers soins et une couverture de survie.
Conclusion et conseils finaux
Le choix de votre splitboard en 2026 dépend avant tout de votre philosophie de montagne. Si vous visez la performance pure et le dénivelé, la Amplid Milligram est imbattable. Si vous cherchez le plaisir de la glisse pure et du style, tournez-vous vers Burton ou Korua. Pour la haute montagne technique, la Jones reste la valeur refuge.
Je vous encourage vivement à essayer ces planches lors de journées de test en station avant de valider votre achat. Chaque rider a un ressenti différent, et la connexion avec votre matériel est primordiale pour progresser en toute confiance. La montagne nous offre un terrain de jeu magnifique, respectez-la et équipez-vous avec discernement.