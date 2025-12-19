Test – tenue The North Face Summit Verbier GORE-TEX

Issue de la Summit Series, la Summit Verbier GORE-TEX se positionne clairement comme une veste freeride haut de gamme, pensée pour les journées intenses en montagne. Avec sa construction GORE-TEX 3 couches 100 % recyclée, elle vise avant tout la protection, la durabilité et le confort dans les conditions difficiles : neige abondante, vent fort et longues journées dehors.
Protection & membrane : du GORE-TEX éprouvé
Sur le terrain, la Verbier inspire immédiatement confiance. Le GORE-TEX 3L fait parfaitement le travail :
– aucune infiltration, même sous neige lourde ou humide
– excellente protection contre le vent
– sensation de barrière thermique efficace sans surchauffe excessive
Le traitement DWR sans PFC complète l’ensemble, avec une bonne déperlance sur plusieurs sorties consécutives.
Confort & ergonomie : pensée pour skier
La Summit Verbier mise clairement sur la protection et la robustesse plutôt que sur la souplesse extrême. Le tissu GORE-TEX® 3 couches n’est pas particulièrement stretch, ce qui se ressent légèrement lors des mouvements très amples ou des phases actives prolongées. En freeride-rando ou en descente engagée, cela ne pose aucun problème, mais en comparaison avec des hardshells plus légers ou plus orientés rando, la mobilité est un peu moins naturelle. En contrepartie, on bénéficie d’un tissu très solide et extrêmement protecteur, parfaitement adapté aux conditions difficiles et à un usage intensif.
Aération & gestion thermique
Les zips sous les bras sont efficaces pour évacuer la chaleur lors des phases actives. Ce n’est pas une veste typée ski-alpinisme, mais pour une hardshell freeride, la régulation thermique est bien maîtrisée.
Rangements & fonctionnalités : très complète
La Verbier mise sur une organisation riche et pratique :
– poches poitrine zippées, dont une avec pochette interne mesh
– poches mains horizontales protégées
– poche forfait au poignet avec essuie-masque
– deux grandes poches internes filet
– jupe pare-neige avec bande silicone efficace
– poignets ajustables avec passe-pouces
– système d’intégration veste-pantalon
Tout est pensé pour un usage freeride / backcountry, avec un vrai souci du détail.
Sur le terrain : une vraie veste de conditions engagées
En ski, la veste se fait oublier :
– bonne liberté de mouvement
– protection constante en tempête
– tissu robuste qui inspire confiance dans le temps
On est clairement sur une veste orientée descente, freeride et ski de montagne, plus que sur une hardshell minimaliste de rando rapide.
– GORE-TEX® 3 couches très protecteur et robuste
– Excellente protection contre le vent et la neige
– Tissu 100 % recyclé + DWR sans PFC
– Coupe confortable et bien articulée pour le freeride
– Capuche casque très efficace
– Organisation interne et externe très complète
– Finition haut de gamme Summit Series™
– Tissu peu stretch, offrant une mobilité légèrement inférieure à des hardshells plus légers ou orientés ski-alpinisme
– Poids et volume peu adaptés à une pratique rando rapide
– Positionnement clairement freeride / backcountry
– Tarif élevé, cohérent avec le niveau de finition et de protection
Verdict SRM
La Summit Verbier GORE-TEX est une veste freeride haut de gamme, conçue pour affronter les conditions sérieuses sans compromis sur la protection. Robuste, confortable et très bien finie, elle s’adresse aux skieurs qui passent beaucoup de temps en montagne, en station comme en hors-piste engagé, et qui veulent une veste fiable pour encaisser l’hiver. Un choix premium pour le freeride et le backcountry, axé protection et durabilité.
Salopette Summit Verbier GORE-TEX
Pensée comme le prolongement naturel de la veste Summit Verbier, la salopette Summit Verbier GORE-TEX s’adresse aux skieurs qui passent beaucoup de temps dans des conditions exigeantes : neige profonde, météo instable, longues journées de freeride ou de backcountry. Elle reprend la même philosophie que la veste : protection totale, robustesse et durabilité, avec une coupe et des détails orientés ski engagé.
Protection & construction : une vraie armure hivernale
La partie principale en GORE-TEX 3 couches 100 % recyclé, avec coutures étanchées et DWR sans PFC, assure une imperméabilité sans compromis. Sur le terrain, la salopette encaisse sans faiblir la neige lourde, les chutes répétées et les contacts avec le terrain.
Les renforts très résistants aux bas de jambes protègent efficacement contre les carres et les frottements, un vrai plus pour un usage intensif.
Confort & ergonomie : pensée pour skier fort
La coupe articulée fonctionne très bien en descente : aucune gêne dans les virages appuyés ou les mouvements amples.
Les bretelles ajustables à ressort assurent un maintien confortable, sans points de pression, et la taille élastiquée à l’arrière accompagne naturellement les mouvements.
Le haut de la salopette, plus souple grâce à un tissu double tissage avec élasthanne, améliore nettement le confort et la respirabilité par rapport à une construction entièrement rigide.
Aération & gestion thermique
Les aérations à l’intérieur des cuisses, combinées aux zips latéraux à double sens, permettent de bien réguler la température lors des phases actives. Sans être une salopette typée ski-alpinisme, la ventilation reste efficace pour les approches ou les traversées prolongées.
Fonctionnalités & rangements : complet et bien pensé
L’organisation est clairement orientée freeride / backcountry :
– poches mains zippées
– poches cuisses zippées avec boucles internes pour outils
– poche poitrine avec attache interne
– poches internes en mesh pour petits accessoires
– guêtres intégrées avec bandes antidérapantes
– système d’intégration veste-salopette avec la Summit Verbier GORE-TEX®
Tout est accessible et fonctionnel, même avec des gants.
Sur le terrain : cohérence totale avec la veste
Associée à la veste Summit Verbier, la salopette forme un ensemble très protecteur et homogène, parfaitement adapté aux journées engagées. Comme la veste, le tissu principal n’est pas particulièrement stretch : cela ne pose aucun problème en freeride, mais la mobilité est légèrement inférieure à des modèles plus légers ou plus orientés rando rapide. En contrepartie, on gagne une robustesse et une protection exceptionnelles.
– GORE-TEX 3 couches très protecteur et durable
– Tissus recyclés + DWR sans PFC
– Coupe articulée efficace en descente
– Bretelles confortables et bon maintien
– Renforts bas de jambes très solides
– Aérations cuisses et zips latéraux efficaces
– Organisation complète et intégration veste-salopette
– Tissu principal peu stretch, donc mobilité légèrement inférieure à des salopettes plus légères
– Poids et volume peu adaptés au ski-alpinisme rapide
– Positionnement clairement freeride / conditions difficiles
– Tarif élevé, cohérent avec le niveau de protection et de finition
Verdict SRM
La Salopette Summit Verbier GORE-TEX est une pièce taillée pour l’engagement, pensée pour les skieurs qui privilégient la protection, la durabilité et la fiabilité par tous les temps. Associée à la veste du même nom, elle forme un ensemble premium extrêmement cohérent pour le freeride et le backcountry. Un choix solide et rassurant pour skier fort, longtemps, et sans compromis sur la protection.