Test tenue de ski Dope Snow : Adept Jacket & Iconic Pant

Dope Snow reste encore peu connue dans l’Hexagone, mais la marque suédoise s’impose peu à peu comme une référence dans l’univers du ski et du snowboard freestyle. Fondée en 2008 par la même équipe que Montec, Dope s’adresse à celles et ceux qui recherchent des vêtements techniques au style affirmé, capables d’enchaîner les journées sur les pistes comme les sessions en hors-piste léger. Loin des produits ultra-tech orientés expéditions, Dope mise sur la polyvalence, la durabilité et le confort.
En se passant d’intermédiaires, la marque fonctionne en vente directe, ce qui lui permet de proposer des équipements performants à un prix juste, sans renoncer à la qualité. Chaque produit est pensé avec la communauté de riders Dope — testeurs, freeriders et créateurs de contenu — pour répondre aux vrais besoins du terrain. Résultat : des tenues à la fois robustes, fonctionnelles et stylées, comme l’ensemble Adept Jacket + Iconic Pants, que nous prendre en main.
Veste Dope Snow Adept
Conception & style
La veste Adept se positionne comme un modèle all-mountain polyvalent de chez Dope Snow, affichant une coupe soignée, un coloris “Cobalt Blue” dynamique, ainsi que des finitions qui mêlent style et performance. Le visuel est épuré mais technique : fermeture zippée intégrale, capuche ajustable, coupe adaptée à l’usage montagne. Les versions homme et femme sont identiques au niveau des matériaux et fonctions, avec adaptation de la coupe pour le modèle féminin.
Isolation, imperméabilité & respirabilité
- Respirabilité : spécifiée à 15 000 g/m²/24h — bon compromis pour des efforts modérés.
- Imperméabilité : membrane DRY Tech 15 000 mm — niveau correct pour la majorité des sessions montagne.
- Isolation : Fellex® 60 g au corps / 40 g aux manches & capuche — bien dimensionnée pour des journées froides sans excès de volume.
- Coutures entièrement étanches grâce à la technologie Sealon.
- Jupe pare-neige, poignets à guêtre, zip sous-aisselles pour la ventilation — tous les classiques sont là.
Fonctionnalités & ergonomie
- Capuche compatible casque, ajustable front + arrière — pratique pour snowboard ou freeride.
- Grandes aérations sous les bras — très utile pour les montées ou les passages de montée à descente rapide.
- Poche « média » avec sortie casque/écouteurs — bon point pour les amateurs de musique sur les remontées.
- Poche lift-pass sur la manche, guêtres poignets, réglage taille — tout est pensé montagne.
- Coupe suffisamment ample pour des couches intermédiaires mais pas surdimensionnée.
Sur le terrain
Par temps froid, l’isolation Fellex® semble suffisamment performante pour conserver la chaleur sans nécessiter une grosse couche supplémentaire.
Lors des remontées mécaniques ou phases d’effort, la ventilation paraît bien pensée, évitant la sensation de surchauffe même avec un rythme soutenu.
Sous neige humide et vent, la membrane 15K et les coutures étanches donnent l’impression d’assurer une protection fiable, sans trace d’infiltration.
Quand les températures se radoucissent en après-midi, la coupe reste confortable et les ouvertures sous les bras contribuent à maintenir une bonne aisance.
En neige poudreuse, la jupe pare-neige et les guêtres jouent efficacement leur rôle pour empêcher la neige de s’inviter à l’intérieur.
🏁 Conclusion
La veste Adept de Dope Snow (Homme & Femme) est une pièce très convaincante pour quiconque cherche une veste performante, polyvalente et stylée sans basculer dans l’ultra-tech extrême. Elle excelle dans la majorité des contextes montagne pour un prix raisonnable. Un très bon choix pour la saison à venir.
Plus d’infos ici : https://www.dopesnow.com/fr/adept-veste-de-ski-homme-cobalt-blue
♻️ Dope Snow : performance responsable
La marque Dope Snow ne fait pas uniquement dans l’apparence : l’engagement durable est réel.
- Certification bluesign® : les tissus répondent à des standards exigeants en chimie, sécurité et environnement.
- Utilisation de polyester recyclé à 100 % pour les tissus extérieurs et l’isolation sur plusieurs modèles.
- Technologie Dope Dye : teinture en solution qui permet de réduire fortement l’eau et l’énergie nécessaire.
- Traitement déperlant PFAS-Free DWR : sans “forever chemicals”.
- Programme Renewed : reconditionnement et revente d’équipements d’occasion / pièces détachées pour prolonger la durée de vie.
- Emballages : +90 % sans plastique, papier FSC, réduction des volumes d’expédition.
→ En bref : Dope Snow vise un design de longévité, matériaux récupérés et production plus propre. On peut donc ajouter “éthique” à “performant”.
Pantalon Dope Snow Iconic
Conception & coupe
Le pantalon Iconic porte bien son nom chez Dope Snow. Coupe droite légèrement ample, look freestyle assumé, mais sans tomber dans l’excès baggy. Disponible en version homme et femme, la construction reste identique, seuls les volumes varient.
- Style sobre, efficace avec sa teinte noire et ses renforts discrets.
- Adapté aussi bien à la piste qu’au park ou petites incursions freeride.
- Liberté de mouvement correcte, même si ce n’est pas une membrane stretch.
Isolation & protection
- Isolation légère Fellex® 40 g – idéale pour rester mobile tout en protégeant du froid modéré.
- Membrane 15 000 mm / 15 000 g/m²/24h – même niveau que la veste.
- Coutures 100 % étanchées (Sealon™).
- Guêtres pare-neige efficaces avec crochet de fixation sur laçage.
- Bas de jambe zippés pour ajustement sur boots ou chaussure de ski.
Sur le terrain
Testé avec la veste Adept, voici ce qui ressort :
- Confort thermique suffisant jusqu’à –5 °C sans sous-couche épaisse. En dessous, un collant thermique est conseillé.
- Ventilation cuisses bien pensée : ouverture rapide grâce au zip + mesh anti-neige.
- Tenue à la poudreuse excellente grâce aux guêtres + taille réglable qui plaque bien.
- Aucun point de compression même en position assise sur télésiège ou en flexion sur les spatules.
Plus d’infos ici : https://www.dopesnow.com/fr/iconic-pantalon-de-ski-homme-black