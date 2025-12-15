Test : Tenue Black Diamond Recon Stretch : hardshell polyvalente

Avec la Recon Stretch Shell, Black Diamond cherche clairement à proposer une veste capable d’affronter toutes les conditions de l’hiver : poudreuse profonde, humidité, vent, longues journées en station comme en freerando. Construit autour de la membrane maison BD.dry™ 3L, ce modèle mise sur le confort, la polyvalence et un rapport performance/prix plus accessible que les membranes premium du marché. Nous l’avons testée en conditions variées : journées froides en montagne, montées actives, conditions printannières, et sorties avec portage de matériel.
Confort & liberté de mouvement : son vrai point fort
La sensation la plus immédiate, c’est la souplesse du tissu. Le stretch quadri-directionnel donne une veste beaucoup plus agréable à porter que la majorité des hardshell 3 couches, souvent plus rigides.
En ski de rando, cette élasticité se ressent vraiment :
– pas de tiraillement aux épaules quand on manipule les bâtons,
– pas de tension au niveau du torse avec un sac chargé,
– la veste accompagne naturellement le mouvement lors des conversions.
Même sur de longues montées, la coupe reste confortable et bien dégagée.
Protection & membrane BD.dry 3L : efficace mais pas extrême
Black Diamond annonce un 20 000 mm / 20 000 g/m², dans la norme d’une membrane 3L polyvalente.
En pratique :
– aucune infiltration sur des journées humides,
– le zip frontal enduit PU tient bien,
– la capuche compatible casque offre une excellente protection en conditions ventées.
La respirabilité est correcte, mais comme la plupart des vestes 3L non “alpinisme pur”, on finit par ouvrir les ventilations sous les bras lors des grosses montées. Ces zips d’aération traités DWR sont faciles à manipuler, même avec gants.
À noter : la finition DWR sans PFC fonctionne bien pour évacuer la neige et les précipitations légères.
Organisation & rangement : idéal freerando / station
La Recon Stretch Shell est pensée pour ceux qui alternent montée, descente et manipulations rapides.
On y retrouve :
– une poche de poitrine pratique (radio, téléphone, carte…),
– une poche passe de ski sur le bras,
– des poches repose-mains accessibles même avec un sac,
– surtout : deux grandes poches internes filet, parfaites pour glisser les peaux ou une doudoune légère.
C’est clairement un point fort pour la rando, car les peaux sèchent beaucoup mieux dans ces poches internes que dans un sac humide.
La jupe pare-neige amovible est appréciable : on la garde en station, on l’enlève pour les sorties rando où elle gênerait au portage.
Comportement sur le terrain : une veste à tout faire
Sur le terrain, la Recon Stretch Shell se place dans la catégorie des vraies polyvalentes :
– assez solide pour encaisser les branches, la neige lourde, les manipulations répétées,
– assez souple pour les longues montées,
– assez protectrice pour skier en tempête.
Le poids (791 g) la place néanmoins dans les hardshell polyvalentes freerando, et non dans les modèles ultralight orientés ski-alpinisme. On gagne en confort ce qu’on perd en minimalisme.
Durabilité & conception responsable
La veste utilise :
– un BD.dry 3L durable,
– un traitement DWR sans PFAS,
– des matériaux robustes destinés à durer plusieurs saisons.
Ce n’est pas la marque la plus “écolo” du marché, mais l’absence de PFC est un point vraiment positif pour une hardshell
• Tissu stretch 4 directions très confortable
• Polyvalence totale : station, freeride, rando
• Deux grandes poches internes parfaites pour les peaux
• Capuche compatible casque très protectrice
• Ventilations efficaces pour les montées
• DWR sans PFC + membrane 3L bien équilibrée
• Coupe repensée très ergonomique
• Un peu lourde pour les puristes du ski-alpinisme
• Prix intermédiaire mais encore élevé pour une membrane propriétaire
• Pas la veste la plus compacte une fois rangée
Verdict SRM
La Black Diamond Recon Stretch Shell est une excellente veste polyvalente, conçue pour ceux qui veulent une seule hardshell pour tout l’hiver : freeride, rando, poudreuse, tempête. Son grand confort et ses rangements internes en font un modèle très agréable au quotidien, notamment en ski de rando où les peaux ont enfin une vraie place. Elle s’adresse à ceux qui recherchent fiabilité + confort + modularité, sans viser absolument l’ultralight. Une hardshell robuste, pratique et ultra-confort, parfaite pour un usage hiver complet.
Plus d’infos ici : https://blackdiamondequipment.com/products/mens-recon-stretch-shell
Pantalon Black Diamond Recon Stretch Pant
Le pantalon Recon Stretch Pant accompagne naturellement la veste du même nom dans la gamme Black Diamond. Redessiné avec une coupe plus ergonomique et construit autour de la membrane BD.dry™ 3L stretch quadri-directionnel, il cible clairement les skieurs qui passent beaucoup de temps dehors : ski de rando, station, freeride, journées humides ou longues ascensions. Nous l’avons testé sur plusieurs sessions variées : approche en peaux, descentes soutenues, neige profonde, températures froides et manipulations fréquentes de matériel.
Confort & mobilité : un vrai pantalon “ski toute la journée”
Dès les premiers virages, on sent l’apport du stretch 4 directions.
Le pantalon accompagne parfaitement les mouvements :
– pas de tiraillement dans les conversions,
– genoux bien dégagés grâce à la coupe retravaillée,
– excellente sensation de fluidité dans les articulations.
Black Diamond a retravaillé la coupe avec :
– des genoux préformés plus amples,
– un panneau fessier mieux dessiné,
– une taille ajustée qui couvre bien les reins sans gêner la mobilité.
En montée comme en descente, on profite d’un pantalon souple, stable et très confortable, ce qui n’est pas toujours le cas sur les modèles 3 couches plus rigides.
Protection BD.dry 3L : une barrière fiable contre l’humidité
La membrane BD.dry™ 3L est identique à celle de la veste :
– 20 000 mm imperméabilité,
– 20 000 g/m²/24 h de respirabilité,
– traitement DWR sans PFAS.
Sur le terrain, cela se traduit par :
– une bonne protection contre la neige lourde ou humide,
– un tissu externe assez robuste,
– une respirabilité correcte, renforcée par les zips d’aération latéraux diagonaux durant les montées.
Ce n’est pas la membrane la plus performante du marché, mais elle offre un excellent équilibre polyvalence / confort / protection, idéal pour un usage majeur de la saison.
Fonctionnalité & organisation : pensé pour la pratique
Le Recon Stretch Pant intègre les détails que l’on retrouve chez les bons pantalons de freerando :
Poches & rangement
– Deux poches zippées sur les cuisses, accessibles avec un sac ou un harnais léger.
– Une attache interne DVA dans la poche droite, pensée pour ceux qui aiment garder leur appareil là — même si ce n’est pas l’emplacement recommandé pour tous les pratiquants.
Aération & thermorégulation
Les fentes latérales diagonales sont efficaces :
– elles ventilent bien sans laisser la neige entrer,
– la diagonale permet de ne pas gêner avec les mouvements.
Protection & solidité
– Renforts solides aux bas de jambes, efficaces contre les carres ou les crampons.
– Guêtres pare-neige hautes intégrées, qui tiennent bien sur la chaussure sans se retourner.
Ajustements
– Ceinture intégrée amovible,
– passants pour ceux qui préfèrent leur propre ceinture,
– velcros latéraux faciles à manipuler avec gants.
L’ensemble est cohérent et bien pensé pour une utilisation mixte station / rando.
Comportement en ski : précis, confortable et fiable
En descente, le pantalon se fait oublier :
– coupe fluide,
– bon maintien au niveau de la taille,
– aucune prise au vent excessive grâce au tissu souple.
En montée, la mobilité est très appréciable et l’aération diagonale offre un gain net en confort. Le poids (environ 700 g) le place dans la catégorie polyvalent freerando, et non dans le segment ultraléger, mais c’est assumé : ici, on vise la durabilité et le confort sur toute la saison.
Durabilité & conception responsable
On retrouve :
– membrane BD.dry durable,
– traitement DWR sans PFAS,
– renforts costauds pour prolonger la durée de vie.
Comme pour la veste, ce n’est pas la marque la plus “éco-poussée”, mais le choix du sans-PFAS va dans le bon sens.
• Mobilité excellente grâce au stretch quadri-directionnel
• Coupe revue : genoux préformés, fessier ajusté, taille protectrice
• Zips latéraux diagonaux très efficaces à la montée
• Renforts bas de jambes solides
• Guêtres intégrées fiables
• Membrane BD.dry 3L équilibrée et confortable
• Poche cuisse avec attache DVA pour ceux qui l’utilisent
• Un peu lourd pour les puristes du ski-alpinisme ou du “fast & light”
• Look plus orienté freeride / station que ski-alpinisme technique
Verdict SRM
Le Black Diamond Recon Stretch Pant est un pantalon robuste, confortable et extrêmement mobile, pensé pour ceux qui recherchent un modèle unique pour tout l’hiver. Idéal pour un usage freeride + rando, il combine protection, confort et modularité, tout en adoptant une démarche plus propre grâce au DWR sans PFAS. Il conviendra parfaitement aux skieurs qui veulent un pantalon polyvalent, fiable, agréable à porter et suffisamment technique pour des conditions exigeantes — sans viser absolument le minimalisme. Un excellent choix pour un hiver complet en freerando / station / poudreuse.
Plus d’infos ici : https://blackdiamondequipment.com/products/mens-recon-stretch-pants