Test – Ortovox Ravine Free 3L

Pensée pour les terrains engagés et la grosse poudreuse, la Ravine Free 3L s’inscrit pleinement dans l’ADN freeride d’Ortovox. Cette veste combine une construction robuste, une coupe ample et un design épuré, pensée pour accompagner les skieurs qui alternent montées techniques et grosses descentes sauvages.
Conception & protection : robuste, technique et durable
La Ravine Free 3L repose sur un laminé hardshell 3 couches intégrant une membrane PU non poreuse, associée à un tissu extérieur composé à 51 % de polyester recyclé et doublée d’un dos en laine mérinos, signature de la marque.
Sur le terrain, le résultat est convaincant : excellente protection face à la neige lourde, au vent et à l’humidité, avec une sensation thermique agréable, même par conditions froides.
La membrane est facile à entretenir, et le traitement DWR sans PFAS renforce l’approche durable du produit.
Confort & liberté de mouvement
La coupe volontairement ample et décontractée offre une très bonne liberté de mouvement, idéale pour le freeride et les descentes engagées. Elle laisse de la place pour les couches intermédiaires sans jamais entraver les mouvements.
À noter toutefois : la veste taille plutôt grand. Les gabarits fins ou de petite taille devront viser la plus petite taille disponible (S), sous peine de se retrouver avec une coupe très large.
Fonctionnalité & ergonomie en action
Sur le terrain, la Ravine Free 3L se montre particulièrement bien pensée :
– capuche tempête réglable compatible casque, stable et protectrice
– zips d’aération sous les bras efficaces à la montée
– poches accessibles même avec un sac ou un baudrier léger
– jupe pare-neige amovible bien plaquée
– réglages simples et efficaces grâce aux systèmes Cohaesive™
L’organisation interne (poches mesh pour masque et téléphone) est claire et pratique, sans superflu.
Comportement en montagne
En action, la veste inspire confiance : elle encaisse les conditions difficiles, protège efficacement et reste confortable sur la durée. Son excellent rapport poids / fonctionnalité la rend tout à fait pertinente pour une pratique freeride engagée, mais aussi pour de la randonnée alpine où la protection prime sur l’ultralégèreté. Ce n’est pas une veste minimaliste, mais une vraie pièce de confiance, conçue pour durer.
– Très bonne protection contre le vent et la neige
– Coupe ample et confortable, idéale en freeride
– Bon équilibre poids / fonctionnalités pour un usage rando
– Matériaux robustes et conception durable
– Doublure mérinos agréable et efficace
– Ventilations efficaces et poches bien placées
– Taille grand : peut ne pas convenir aux petits gabarits
– Coloris assez limités et plutôt sombres
– Moins compacte qu’une hardshell orientée ski-alpinisme pur
Verdict SRM
La Ortovox Ravine Free 3L est une veste pensée pour les skieurs qui privilégient la protection, le confort et la fiabilité en terrain engagé. Plus freeride que minimaliste, elle se distingue par sa solidité, sa coupe confortable et son excellent équilibre entre fonctionnalité et durabilité. Une valeur sûre pour le freeride-rando, à condition d’assumer un style affirmé et une coupe généreuse.
Ortovox Ravine Free 3L Pants
Pensé comme le complément naturel de la veste Ravine Free 3L, le Ravine Free 3L Pants s’adresse clairement aux skieurs qui évoluent en terrain engagé, en poudreuse profonde ou en conditions exigeantes. On retrouve la même philosophie : une construction robuste, une coupe ample et une vraie attention portée à la durabilité et au confort sur la durée.
Construction & protection : solide et rassurante
Le pantalon repose sur le même laminé hardshell 3 couches RAVINE 3L que la veste, combinant une membrane PU non poreuse, un tissu extérieur composé à 51 % de polyester recyclé, et une doublure en laine mérinos.
Sur le terrain, cette construction inspire immédiatement confiance : excellente protection contre la neige humide, le vent et les frottements répétés, tout en conservant un bon confort thermique.
Les renforts en Dyneema®-CORDURA® aux bas de jambes sont particulièrement efficaces face aux carres et aux chocs, un vrai plus pour un usage intensif en freeride.
Confort & liberté de mouvement
La coupe est volontairement ample, pensée pour offrir une grande liberté de mouvement en descente comme en montée. Les genoux préformés et l’aisance générale du pantalon permettent de skier sans contrainte, même dans des terrains techniques.
À noter : le pantalon taille grand, et les gabarits fins devront se tourner vers la plus petite taille disponible. Bonne idée en revanche : la déclinaison en trois longueurs (Short / Regular / Long), rare et très appréciable pour un ajustement précis.
Ventilation & gestion de l’effort
Les zips d’aération latéraux remplissent parfaitement leur rôle lors des montées ou des transitions. Associés à la respirabilité élevée du tissu (jusqu’à 25 000 g/m²/24 h), ils permettent de maintenir une température confortable sans sensation d’étuve.
Fonctionnalités bien pensées pour le terrain
La dotation est complète et cohérente pour une pratique backcountry :
– larges poches cuisses avec accès facile
– poche dédiée avec mousqueton pour DVA
– guêtres intégrées efficaces
– taille élastiquée avec réglage velcro
– coupe compatible avec des couches intermédiaires
– excellente résistance à l’abrasion sur les zones exposées
– L’ensemble respire la solidité et la fiabilité, sans tomber dans la surenchère de détails inutiles.
Sur le terrain : cohérent, protecteur, rassurant
Associé à la veste Ravine Free 3L, le pantalon forme un ensemble homogène, clairement orienté freeride et ski hors-piste. Ce n’est pas un modèle ultraléger, mais son excellent rapport protection / fonctionnalité en fait un choix très pertinent pour les skieurs qui privilégient la sécurité, la durabilité et le confort sur la durée.
– Très bonne protection contre les éléments
– Coupe ample et confortable, idéale en freeride
– Excellente liberté de mouvement
– Renforts bas de jambes très solides
– Ventilation efficace et bien placée
– Disponible en plusieurs longueurs
– Bon équilibre poids / protection
– Taille grand : attention aux petits gabarits
– Plus orienté freeride que ski-alpinisme léger
– Coloris limités et plutôt sobres
Verdict SRM
Le Ortovox Ravine Free 3L Pants est un pantalon pensé pour ceux qui skient fort et longtemps, dans des conditions parfois exigeantes. Robuste, confortable et parfaitement cohérent avec la veste du même nom, il s’adresse aux pratiquants qui privilégient la protection et la fiabilité à la recherche du poids plume. Un pantalon freeride solide et rassurant, taillé pour les journées engagées en backcountry.