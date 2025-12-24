Test – Mammut Eiger Free 20 Removable Airbag 3.0

Avec l’Eiger Free 20, Mammut pousse très loin le curseur du minimalisme. Ce sac airbag s’adresse clairement à une pratique freeride-rando engagée ou aux sorties courtes, où chaque gramme compte et où l’on accepte de faire des concessions sur l’organisation pour gagner en liberté de mouvement. Sur le terrain, la promesse est tenue : avec à peine 1 600 g tout compris sur notre balance (cartouche carbone incluse) pour 1500g annoncé, l’Eiger Free 20 fait partie des sacs airbag les plus légers du marché.
Le portage est excellent dès que l’on skie vite et fort. Le sac se fait totalement oublier sur le dos, reste très près du corps et accompagne parfaitement les mouvements en freeride ou en ski-alpinisme très engagé. Le tissu ULTRA™ inspire une réelle confiance : malgré son toucher fin, il résiste bien à l’abrasion, aux frottements avec les skis et aux manipulations répétées. On est clairement sur un produit pensé pour durer, même avec une construction ultra-light.
Le système Removable Airbag System 3.0 est désormais bien connu chez Mammut. Compact, fiable et simple d’utilisation, il intègre une poignée de déclenchement réglable et un airbag orange très visible. Le gros avantage reste sa transférabilité vers d’autres sacs compatibles, ce qui apporte une vraie modularité pour ceux qui possèdent plusieurs volumes. Le déploiement est discret et n’altère pas la stabilité du sac, qui conserve un excellent maintien une fois gonflé.
Côté portage du matériel, le système Eiger Hook se montre efficace et polyvalent. Il permet de fixer skis, snowboard ou splitboard rapidement, avec une logique de modularité bien pensée. Les porte-piolets, la compatibilité splitboard en deux parties et le porte-casque intégré confirment l’ADN montagne du sac, parfaitement adapté aux pratiques freeride techniques et aux sorties courtes et engagées.
En revanche, l’ergonomie intérieure montre rapidement ses limites. L’ouverture du compartiment principal par le bas manque de praticité sur le terrain, notamment lorsqu’il faut accéder rapidement à du matériel ou ajouter une couche. L’absence de poche sécurité dédiée pour pelle et sonde oblige à tout organiser dans le compartiment principal, ce qui complique l’accès et rallonge les manipulations. Le volume de 20 L impose également une sélection drastique du matériel embarqué, rendant le sac peu adapté aux randonnées plus longues ou nécessitant un équipement complet.
Ultra-léger pour un sac airbag (1600 g cartouche carbone incluse)
Portage très près du corps et liberté de mouvement exceptionnelle
Tissu ULTRA™ léger, imperméable et très résistant
Système Airbag 3.0 fiable, compact et transférable
Système Eiger Hook modulaire et durable
Excellente stabilité en ski engagé et en pente raide
Ergonomie limitée avec ouverture du sac par le bas
Absence de poche sécurité dédiée pelle / sonde
Organisation intérieure minimaliste
Volume de 20 L restrictif
Usage peu polyvalent, orienté freeride et sorties très courtes
Verdict
Le Mammut Eiger Free 20 est un sac airbag radical, pensé pour les skieurs experts en quête de légèreté maximale et de performances en terrain engagé. Il excelle en freeride et sur les lignes raides accessibles rapidement, mais montre ses limites dès que la sortie s’allonge ou demande une organisation plus poussée. Un choix assumé, pointu et efficace… à condition d’en accepter les compromis.