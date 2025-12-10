Test – Deuter Freerider Pro 32+10 : un sac à tout faire

Avec le Freerider Pro, Deuter s’attaque directement au segment des sacs de freerando haut de gamme. La marque allemande, forte de plus d’un siècle d’expérience, ne se contente pas d’un simple lifting : elle revisite l’un de ses best-sellers avec un nouveau dos LiteSnow, une modularité accrue et un volume extensible généreux. Nous avons testé le modèle 32+10 L en conditions réelles : sorties à la journée, raids de deux jours, portage skis et crampons et manipulations avec gants épais.
Prise en main et ergonomie : un sac pensé pour le terrain
Le Freerider Pro garde l’ADN Deuter : un sac dense, bien construit, où chaque sangle a un sens. L’ensemble respire la robustesse, sans basculer dans le poids inutile.
La nouveauté la plus visible est le dos LiteSnow, conçu pour limiter l’adhérence de la neige et stopper l’humidité. C’est toujours difficile à confirmer sans une saison entière, mais sur nos tests (neige lourde, redoux), le résultat est convaincant : le dos reste sec et ne se transforme jamais en pain de neige compact. Le matériau élastané inséré dans l’EVA semble réellement jouer son rôle.
Les bretelles et stabilisateurs de hanches sont dans la tradition Deuter : épais, très confortables, mais pas mous. Même chargé à plus de 12 kg (matériel photo + corde + eau), le sac conserve son équilibre.
Ouverture dorsale : un vrai plus
L’ouverture dorsale est depuis longtemps la signature du Freerider Pro. Sur cette version, Deuter a corrigé LE défaut des anciens modèles : on peut ouvrir le dos sans toucher aux sangles de rappel ou de stabilisation.
L’accès est donc rapide, même avec skis fixés sur les côtés. La fermeture circulaire en U est fluide, assez rigide pour ne pas se coincer dans le tissu. On accède au contenu sans devoir poser le sac dans la neige côté bretelles, ce qui est appréciable sur terrain humide.
Volume 32+10 L : polyvalence et vraie capacité de portage
Le roll-top offre 10 litres d’extension, ce qui n’est pas anecdotique :
– avec corde + doudoune + duvet léger, on arrive vite aux limites d’un 32 L classique ;
– ici, on passe réellement dans la catégorie 40+ L une fois le roll-top déplié.
Bonne surprise : même gonflé, le sac ne gêne pas la mobilité de la tête, ce qui est souvent un problème sur les sacs extensibles. Les sangles du roll-top permettent aussi de comprimer un surplus de matériel.
Fixations : du sérieux et de la modularité
Deuter a revu l’ensemble des systèmes de portage :
Skis
- Portage latéral A-frame très stable.
- Portage diagonal rapide pour les manipulations fréquentes.
Snowboard / raquettes
- Portage frontal efficace, sans perturber l’accès dorsale.
Piolets / bâtons
- Fixations solides des deux côtés, compatibles piolets techniques.
Corde
- Attache dédiée sur le dessus, facile à manipuler même ganté.
Les sangles sont escamotables, une bonne idée pour éviter les “queues de sangle” qui s’accrochent partout.
Organisation et accès au matériel de sécurité
Le compartiment avalanche est spacieux et parfaitement identifié. On peut y loger :
- pelle métal de grande taille,
- manche télescopique,
- sonde 300 cm.
L’accès est instantané, même avec gants.
Au-dessus, une poche doublée polaire accueille masque ou lunettes sans rayures.
À l’intérieur, plusieurs petites poches facilitent l’organisation : poche filet zippée, compartiment pour vêtements mouillés, emplacement poche à eau (compatible 3 L).
Comportement en ski : stable, confortable, pas trop lourd
Sur le terrain, le Freerider Pro 32+10 se distingue par :
- une stabilité exemplaire : aucune oscillation même en descente engagée,
- un portage très confortable grâce au châssis Delrin en U,
- un équilibre général excellent, que le sac soit à moitié vide ou au volume max.
On reste toutefois sur un sac orienté freerando et raid, plus que sur du ski-alpinisme pur où les minimalistes gagneront quelques centaines de grammes.
Durabilité et éco-conception
Le tissu principal est :
- 100 % recyclé,
- certifié bluesign®,
- certifié Grüner Knopf,
- garanti sans PFAS,
- compensé ClimatePartner.
Deuter pousse clairement l’effort environnemental sans sacrifier la sensation de solidité.
• Dos LiteSnow réellement efficace contre la neige collante
• Confort de portage exceptionnel, même lourdement chargé
• Ouverture dorsale optimisée (plus besoin de défaire des sangles)
• Très bon volume extensible (+10 L) sans gêner la tête
• Fixations complètes et fiables (skis, snowboard, corde, piolets…)
• Compartiment avalanche bien conçu • Durabilité + engagement environnemental avancé
• Poids un peu supérieur aux modèles “ski-alpinisme” concurrents
• Organisation interne moins segmentée que certains sacs orientés raid pur
• Tarif assez élevé (210€)
Verdict SRM
Le Deuter Freerider Pro 32+10 est un sac abouti, cohérent et pensé pour une pratique engagée du ski de randonnée : freeride, raids courts, sorties techniques avec matériel conséquent. Sa finition, son confort et sa modularité en font un compagnon de confiance pour plusieurs saisons.
Il s’adresse à ceux qui cherchent davantage un sac à tout faire fiable, fonctionnel et robuste, plutôt qu’un modèle ultra-light ou minimaliste.