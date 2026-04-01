Test casque Blue Ice Blast : le poids plume signé Blue Ice

Avec le Blast, Blue Ice fait son entrée sur le marché des casques. Une première pour la marque, et clairement un cap dans son développement. On reste dans leur ADN : léger, épuré, orienté performance alpine. Le Blast est un casque ultra-compact, pensé avant tout pour l’alpinisme engagé.
Important de le rappeler : à la base, ce type de casque n’est pas conçu ni certifié pour le ski de rando. On est sur un casque d’alpinisme. Dans les faits, beaucoup de pratiquants l’utilisent quand même à ski, surtout pour des approches légères, du ski-alpi ou des sorties rapides, simplement parce que le gain de poids et de compacité est énorme.
Mais il faut être clair : on n’est pas sur le même niveau de protection ni sur les mêmes standards qu’un casque spécifiquement certifié ski. C’est un choix assumé, avec ses avantages et ses limites.
Confort
Premier point, le poids. Très léger. Clairement dans le haut du panier. Tu l’oublies vite, même en montée longue ou avec du dénivelé. C’est typiquement le genre de casque que tu gardes sur la tête toute la sortie au lieu de le trimballer sur le sac. En montée, rien à dire. Aération très correcte, pas de surchauffe même quand il fait bien chaud.
Le fit est plutôt bon, assez enveloppant sans être étouffant. Pas de réglage hyper sophistiqué, mais ça tient correctement. Il par contre choisir la bonne taille à l’achat bien sûr.
Protection
En descente, c’est là que ça se joue : ça protège, oui mais on sent que c’est pas un casque “bourrin”
C’est un casque d’alpinisme / ski-alpi, pas un casque freeride. En descente, on est sur un casque d’alpinisme, pensé avant tout pour la légèreté et les courses engagées, avec une approche différente des casques spécifiquement développés pour le ski.
En revanche, il trouve clairement sa place en pratique, notamment en ski de rando classique, même s’il n’est pas homologué pour cet usage, et surtout en ski-alpinisme / pentes raides où les itinéraires sont plus exposés.
C’est typiquement le bon compromis pour se protéger des chutes de pierres ou de glace à la montée, tout en gardant un minimum de protection à la descente.
Au final, mieux vaut ça que rien du tout sous prétexte que les casques classiques sont trop lourds ou trop encombrants.
Solidité / construction
Bonne surprise sur ce point.
La partie principale en mousse type polystyrène expansé (EPS) encaisse bien. Tu peux le balancer dans le sac avec le reste du matos sans trop te poser de questions, ça ne marque pas facilement. Pas d’enfoncement à signaler, même avec un stockage un peu à l’arrache. Clairement au-dessus de certains casques très light qui se déforment vite.
La zone renforcée sur le dessus est un peu différente. Plus sensible aux rayures et à l’aspect visuel, donc à manipuler un peu plus proprement si tu veux qu’il reste nickel. Mais comme c’est sur le haut, ça reste assez facile à préserver au quotidien.
Au final, pour le poids, le rapport solidité / durabilité est vraiment bon. C’est léger, mais pas fragile dans l’usage réel, et ça tient dans le temps sans se dégrader trop vite.
Look
Plutôt réussi pour un casque ultra light.
Le design reste simple et épuré, mais ça passe bien visuellement. Pas l’effet “coquille cheap” qu’on retrouve parfois sur ce type de casque très léger.
Bonne intégration avec un masque aussi. Ça fit bien, sans jour bizarre ni pression gênante au niveau du front. Une fois en place, l’ensemble est propre et cohérent, que ce soit en rando ou en descente.
– Très léger, vraiment
– Compact, ne gêne jamais
– Bonne ventilation
– Idéal ski de rando / ski-alpi
– pas normé ski