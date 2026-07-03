Partir en trek autonome en Corse avec un équipement fiable

Sur le GR20, les conditions peuvent être techniques : terrain rocheux, dénivelés cumulés conséquents, météo capricieuse. Avec sept à douze jours de marche en autonomie complète, le choix du matériel peut faire la différence. Ce que l’on emporte dans son sac détermine souvent autant la réussite du parcours que la condition physique.
Planification stratégique pour le GR20
180 kilomètres de sentier, entre 11 000 et 14 000 mètres de dénivelé positif selon les variantes empruntées : le GR20, qui relie Calenzana à Conca, ne laisse aucune place à l’improvisation. Chaque choix de tracé influe directement sur la charge physique accumulée, et donc sur la gestion de l’effort sur la durée. Avant même de boucler un sac, c’est la carte du parcours qu’il faut étudier avec sérieux.
Septembre est généralement le mois de référence pour aborder ce trek dans les meilleures conditions : la météo se stabilise, les refuges désengorgent et les sentiers retrouvent une tranquillité que juillet ne permet pas. Partir du nord, depuis Calenzana, offre par ailleurs une progression logique vers des étapes progressivement plus techniques, ce qui ménage l’organisme en début de parcours.
Optimiser le poids de votre sac
Entre 10 et 12 kg dans le sac, c’est la fourchette qui préserve à la fois l’agilité et les articulations sur les passages techniques du GR20. Au-delà de 20 kg, le risque de blessure augmente sensiblement comme les tendinites, les douleurs lombaires ou les chutes sur terrain exposé. Pour tenir dans ces limites, un volume de 35 à 50 litres s’impose comme référence : suffisant pour embarquer le nécessaire en autonomie complète, sans encourager le superflu. Chaque gramme économisé sur le matériel se traduit directement en endurance préservée sur les 180 kilomètres du sentier.
Choisir les chaussures idéales pour le GR20
Mauvaises chaussures = trek très difficile sur le GR20.
Les bonnes chaussures de randonnée pour les treks de plusieurs jours font la différence entre un parcours maîtrisé et une sortie prématurée. Sur le secteur nord du sentier, le terrain minéral et les dévers prononcés imposent une tige haute, seule capable d’assurer le maintien de la cheville sous un sac de plus de 15 kg. Les marcheurs entraînés portant un chargement ultra-léger, inférieur à 10 kg, peuvent envisager le trail, à condition de connaître leurs limites. Dans tous les cas, une règle s’applique sans exception : aucun départ avec des chaussures neuves. Un rodage d’au moins 50 kilomètres est requis pour éviter ampoules et blessures dès les premiers cols.
Comment s’habiller pour les conditions du GR20 ?
Le système des trois couches constitue la colonne vertébrale de toute garde-robe technique sur le GR20, où les températures peuvent chuter brutalement entre le fond des vallées et les crêtes exposées. Une première couche en laine mérinos gère la transpiration tout en neutralisant les odeurs pendant quinze jours de trek, avantage non négligeable en autonomie complète. La deuxième couche isole, la troisième coupe le vent et la pluie. Sans cette architecture vestimentaire, les amplitudes thermiques corses transforment chaque col en véritable épreuve.
Les stratégies de bivouac et nutrition
Le PNRC l’impose sans dérogation possible : le camping sauvage est interdit sur le GR20, et le bivouac ne s’effectue qu’aux abords immédiats des refuges agréés. Une contrainte réglementaire qui structure entièrement la logistique nocturne et alimentaire du trek.
Pour tenir dans ce cadre tout en préservant son autonomie, le choix du matériel de bivouac et de l’alimentation suit une logique de performance stricte. Plusieurs éléments font la différence entre une nuit récupératrice et une étape sabotée :
- Tente autoportante : l’installation s’effectue sur n’importe quel terrain rocheux sans piquet ancré, ce qui réduit le temps de montage et préserve l’énergie en fin de journée.
- Sac de couchage 0 °C à 5 °C de confort : les nuits en altitude peuvent chuter brutalement même en été ; descendre en dessous du seuil de confort génère une récupération musculaire dégradée.
- Réchaud compact : la cuisson des repas lyophilisés réduit le poids transporté tout en maintenant un apport calorique élevé, les lipides concentrant jusqu’à 9 kcal/g.
- Repas lyophilisés : le ratio énergie/poids est optimal pour une autonomie alimentaire de plusieurs jours sans surcharger le sac.
- Système de filtration de l’eau : face au tarissement progressif des sources naturelles sur le parcours, filtrer systématiquement chaque point d’eau évite tout risque sanitaire en itinérance.
Sur le GR20, la montagne ne pardonne pas les approximations. Un équipement pensé en amont, testé et adapté à ses propres besoins, reste la différence la plus concrète entre un trek subi et un trek pleinement vécu.