Ski Rando Magazine n°61

SOMMAIRE
132 pages

🎥 Test skis de randonnée 2026
Test splitboards 2026
Bious Artigues : l'Ossau autrement
Vercors, la barrière Est de pas en pas
🎥 Raid à ski : Haute Route, Bessans – Bonneval-sur-Arc
Ski de rando autour du Roc d'Enfer
🎥 Kaçkar : nouvelle donne pour le ski de rando
Contenu en ligne : quel avenir ? Skitour, Camptocamp, Strava, Insta, Facebook…
A découvrir dans le prochain numéro 62