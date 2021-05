NOTRE TEST DU MOVEMENT SESSION 85 WOMEN

AVIS FABRICANT

Les gammes SESSION remportent la palme du secteur FREE TOURING, ouvrant la porte aux nouvelles générations de free skieurs recherchant avant tout la performance. La construction carbone 5 axes développée en exclusivité pour MOVEMENT Skis a réussi à convaincre les plus septiques en se positionnant tout en haut dans la catégorie des skis d’exception. Nous avons cherché à offrir un rendement optimal dans les conditions les plus diverses et les plus extrêmes en combinant la légèreté à l’efficacité. Un must offert à tous les spécialistes de la haute montagne en quête de nouvelles sensations.

CARACTERISTIQUES MOVEMENT SESSION 85 WOMEN

Lignes de cotes : 116-85-100

Rayon : 17m

Poids : 2280g la paire

Tailles : 154 161 169cm

169cm prix : 599€

MODÈLE 2022 (identique en 2021)

AUTRES TESTS MOVEMENT

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2022