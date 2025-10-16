Accueil
PRESENTATION

Le Millet Cosmic 28 ARS est un sac airbag avalanche de 28 L conçu pour le ski de randonnée exigeant, alliant sécurité, compacité et modularité. Il embarque un système Alpride (cartridge) assurant un déclenchement rapide du coussin d’air, avec la bouteille incluse pour une activation immédiate en cas d’urgence. Le sac pèse environ 2 600 g (système inclus) et adopte des matériaux recyclés sans PFC pour conjuguer durabilité et respect de l’environnement. Il offre un accès frontal généreux et une poche dédiée au matériel de sécurité pour un rangement optimisé de la pelle, de la sonde et des accessoires. Le système de portage permet la fixation diagonale (ou A-Frame) des skis, un port vertical pour snowboard, ainsi que des sangles pour piolet, bâtons et corde, tandis qu’un filet intégré assure le maintien du casque. La ceinture ventrale est équipée de poches zippées, les bretelles sont ergonomiques et réglables, et une sangle pectorale ajustable avec sifflet complète l’équipement de portage. Sa construction compacte “low profile” minimise l’encombrement et maintient la stabilité du sac, même chargé. Le Millet Cosmic 28 ARS offre une solution performante et équilibrée pour les randonneurs alpins soucieux de combinaison entre sécurité, légèreté et fonctionnalité.

NOTRE TEST DU SAC AIRBAG MILLET COSMIC 28 ARS

Test disponible uniquement dans le magazine

TÉLÉCHARGER LE N°63 POUR LIRE LE TEST COMPLET

CARACTÉRISTIQUES

  • Volume : 28L
  • Poids : 2600G tout compris
  • Prix : 789€ tout compris
  • Système : cartouche – Scott Alpride 3.0

COLORIS

Millet COSMIC 28 ARS black
Millet Cosmic 28 ARS

PHOTOS

Millet COSMIC 28 ARS system
Millet COSMIC 28 ARS skis
Millet COSMIC 28 ARS security
Millet COSMIC 28 ARS helmet
Millet COSMIC 28 ARS back

