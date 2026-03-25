Journal de bord : en route pour la 6ème exploration en Péninsule Antarctique !

Cap au sud, une nouvelle fois. Sixième expédition en Péninsule Antarctique à ski avec Odyssée Montagne. Un voyage long, engagé, où la logistique s’efface vite derrière l’essentiel : naviguer, observer, skier, vivre dehors. Retour sur l’édition 2023.
Journal de bord – 2023
03 DEC.
C’est un long voyage pour atteindre la Terre de Feu. Partis avec doudoune et grosses godasses, on a l’air fins à Buenos Aires, au milieu des shorts et des tongs. Ici, c’est l’été.
Changement d’ambiance à Ushuaia, accueillis par des rafales à 80 km/h.
Le groupe fait connaissance et prend ses marques. Notre maison pour un mois : un ketch de 21 m, taillé pour la haute mer. De 35 à 67 ans, nous sommes 12 à partager l’aventure : 8 skieurs dont 2 guides, et 3 membres d’équipage au calme rassurant.
04 DEC.
Je suis le n°7. Le gilet permet d’identifier « la personne à la mer », dont les chances de survie sont proches de zéro, et sert aussi pour les tours de quart.
Je tire le créneau 10h–12h.
Les dauphins jouent avec l’étrave, les albatros nous survolent. Les prévisions annoncent du costaud à la sortie des îles. On y sera vers 10h… pile pendant mon quart.
05-06-07 DEC.
Mer formée, vents à 30 nœuds. Les vagues balayent le pont et arrosent copieusement le barreur.
En pleine mer, les journées s’organisent autour des repas. Chacun encaisse comme il peut le temps de s’amariner.
Piotr, le capitaine, tient la barre. Plus de 20 ans d’Antarctique, botaniste, plongeur, et recordman pour avoir atteint 78°43’926’’ S en ketch. Expérience et sérénité.
08 DEC.
Premier mouillage au pied de falaises de glace. Manchots, baleines, icebergs. Tout dépasse largement ce qu’on imaginait.
Il est 21h. Piotr propose une rando. La notion d’heure est relative ici. Il dort par tranches de 40 minutes et se réveille frais comme un krill.
09 DEC.
Première sortie à ski. Un phoque pour le départ, des manchots papous en spectateurs.
Navigation ensuite entre les glaçons jusqu’à l’épave de l’Enterprise. Arrivée à 23h15, excitation intacte.
10-11-12-13 DEC.
Les sorties s’enchaînent. Belle météo, immersion totale dans un décor hors norme.
On mesure le privilège et on reste à sa place : ici, on est invités.
14 DEC.
Pendant que certains dorment, l’équipage veille : glace, mouillage, manœuvres… et petit déjeuner inattendu, spaghetti à l’ail.
Visite de la base ukrainienne. Accostage sportif : prendre de la vitesse, monter sur la glace, sécuriser les amarres. Méthode efficace.
15-16-17 DEC.
Accueil chaleureux : billard, buffet, vodka maison, gâteau Napoléon, sauna.
Moments mémorables : bottes remplies de fiente, bain glacé mal anticipé, passages délicats au milieu des manchots. Ambiance.
18 DEC.
Ski au mont Scott. Au retour, festin préparé à bord.
La gorge brûle encore du sauna, mais aucun regret.
19-20 DEC.
Mauvaise météo. Lecture, jeux, discussions… souvent autour de la nourriture. Mention spéciale au queso azul d’Ushuaia, soigneusement caché sous le plancher.
Escale à Port Lockroy, minuscule enclave britannique.
21 DEC.
La météo impose de patienter. Direction une base chilienne. Nouveau festin, ambiance de Noël.
22-26 DEC.
Préparation du passage du Drake. Noël à bord pour les plus en forme.
Au large de Puerto Williams, trois orques croisent la route.
Retour difficile pour certains : mer agitée, peu d’appétit.
Retrouver un lit et une douche fait du bien. Retour à la civilisation parfois brutal : clé oubliée dans la chambre, passeport inaccessible à quelques heures d’un vol.
Jusqu’au bout, l’aventure.
Prochain départ avec Odyssée Montagne le 20 novembre prochain. ⛵⛷️