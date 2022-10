NOTRE TEST DE LA FIXATION DYNAFIT ST ROTATION LITE

AVIS FABRICANT

La fixation de ski de randonnée ST Rotation Lite 10, avec butée rotative brevetée, est dotée d’une construction robuste et fiable pour des sorties réussies dans le terrain. La butée rotative amortit les chocs subis par la fixation et le ski durant les descentes dynamiques et à plus haute vitesse. La fonction de déclenchement est encore plus fiable et réduit fortement les risques de déclenchement intempestif. Le poids de la fixation a été réduit à 550 grammes grâce à la nouvelle butée en aluminium. Vous ne soulevez de cette manière pas un gramme de trop et économisez de l’énergie à la montée. Durable et robuste, la nouvelle talonnière renforcée en aluminium assure une transmission des forces encore plus efficace du talon vers le ski, quel que soit le terrain. Sur toutes les fixations DYNAFIT avec butée rotative, le système de centrage (Hub Centering) vous permet de trouver avec une grande facilité la position neutre (position de montée) entre la chaussure et la fixation. Vous bénéficiez d’un grand confort à la montée grâce aux trois positions de marche disponibles. La Rotation Lite 10 dispose d’une plage de réglage longitudinal de 25 mm, pour une adaptation aux différentes longueurs de semelles. Le réglage se fait aisément, dans une fourchette DIN située en 4 et 10. Comme toutes les fixations DYNAFIT, la Rotation Lite 10 a été conçue et est produite en Allemagne et bénéficie de la garantie à vie «Lifetime Guarantee» de DYNAFIT. Fixation Rotation Lite 10 – une solution fiable pour vos randonnées. Existe aussi en version 7 avec un DIN plus léger 2-7.

CARACTERISTIQUES

DIN : 2,5-7 (Dynafit Rotation Lite 7) ou 4-10 (Dynafit Rotation Lite 10)

Rattrapage de jeu : NON

Poids : 1100g la paire

Réglage longueur: non

Cales : 2

Prix : 500€

OÙ ACHETER CETTE FIXATION ?

PHOTOS

