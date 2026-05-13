DVA Nivia : le nouveau détecteur avalanche avec guidage GPS

Fin avril, nous avons participé à une journée de présentation et de tests terrain du tout nouveau DVA de la marque Nivia, organisée aux Grands Montets. Un produit très attendu puisqu’il propose une approche assez différente des DVA classiques actuellement sur le marché.
Sur le papier, le Nivia reste un DVA à trois antennes “classique”, mais il intègre en plus un système de guidage utilisant le GPS et une représentation 3D de la zone de recherche. L’objectif est clair : simplifier la phase de recherche et rendre le guidage plus intuitif, notamment pour les pratiquants peu expérimentés ou soumis au stress d’une situation réelle.
Concrètement, à l’utilisation, le fonctionnement diffère assez nettement des DVA traditionnels. Là où les appareils actuels demandent généralement de suivre des variations de distance et de flux magnétique parfois peu intuitives, le Nivia cherche à guider le secouriste de manière beaucoup plus directe. Sur nos différents exercices, l’appareil nous emmenait effectivement quasiment “en ligne droite” jusqu’à la victime. Lorsque le terrain le permet, il devient possible d’avancer rapidement sans devoir constamment interpréter les changements de direction habituels.
L’approche est particulièrement intéressante dans les dernières phases de recherche. Une fois à proximité immédiate de la victime, un symbole apparaît clairement sur l’écran pour confirmer la localisation. L’ensemble donne une sensation d’utilisation plus fluide et plus naturelle qu’avec un DVA classique à trois antennes.
Au-delà du simple aspect technologique, c’est surtout le potentiel en situation de stress qui nous a semblé intéressant. Lors d’un secours réel, la capacité à limiter les hésitations et les erreurs d’interprétation peut faire gagner un temps précieux. Sur ce point, le système développé par Nivia paraît réellement prometteur.
Pour autant, tout n’a pas été parfait lors de cette première prise en main. Durant un dernier exercice, le système s’est montré un peu trop sensible à certains signaux parasites environnants, perturbant momentanément le guidage. Les équipes de développement nous ont indiqué être déjà en train de travailler sur différents ajustements logiciels afin de sécuriser davantage le comportement de l’appareil dans ce type de situation.
Il faut également rappeler qu’un DVA, même plus intuitif, ne remplace pas la formation et l’entraînement. Le Nivia simplifie clairement certains aspects de la recherche, mais nécessite malgré tout une phase d’apprentissage pour être utilisé correctement et comprendre sa logique de fonctionnement.
Cette première présentation nous a en tout cas laissé une impression très positive. Le concept apporte quelque chose de réellement nouveau dans un secteur où les évolutions restent souvent assez limitées d’une génération à l’autre. Reste désormais à voir comment le système évoluera d’ici sa commercialisation et surtout comment il se comportera dans des scénarios plus complexes et variés.
Nous participerons à de nouveaux tests cet automne afin d’évaluer les évolutions apportées au système et nous vous tiendrons évidemment informés de la suite pour ce DVA particulièrement prometteur.
Article : Michel MATVEIEFF / Photos : ©SimonGerard