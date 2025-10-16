PRESENTATION
Le BCA Float E2 25 est un sac avalanche électrique de 25 L, compact et efficace, conçu pour le ski de randonnée et les pratiques freeride compacts. Il intègre le système Alpride E2 (supercondensateur + ventilateur) assurant un déclenchement du coussin de 162 L, rechargeable via USB-C et compatible avec deux piles AA en secours. Le matériau extérieur est un nylon enduit déperlant (420D ripstop) avec zips YKK résistants, assurant durabilité et protection contre les intempéries. Il dispose d’un accès latéral (side zip) permettant de sortir les peaux sans retirer le sac, d’un compartiment dédié pour pelle-sonde, d’un “Back Stash Zip” pour routage intérieur et réglage du déclencheur, ainsi que d’une poche “Side Stash” pour objets rapides. Le portage accepte une fixation diagonale de ski, un port vertical snowboard, des attaches pour piolet et bâtons, et un système de port casque repliable. Le sac est décliné en tailles S/M et M/L pour s’adapter à différentes longueurs de dos. Le design “low profile” et l’intégration serrée de l’airbag minimisent l’encombrement tout en garantissant stabilité et confort sur tous les terrains.
NOTRE TEST DU SAC AIRBAG BCA float E2 25
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 25L
- Poids : 2662 G tout compris
- Prix : 1300€ tout compris
- Système : électrique – Scott Alpride E2