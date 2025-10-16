PRESENTATION
Le Arva Airbag ST 35 Switch est un sac avalanche de 35 L pensé pour l’exploration alpine et les sorties rando exigeantes. Equipé du système Reactor 2.0 à double ballon (2 × 75 L), il maximise les chances de rester en surface lors d’une avalanche. Il adopte la technologie Switch, ce qui permet de remplacer la housse du sac sans modifier la partie airbag / cadre, pour s’adapter facilement aux différentes pratiques et volumes. Le portage est complet et modulable : il offre des options de portage skis en diagonale ou A-Frame, port vertical pour snowboard, attaches pour piolet, bâtons et corde, ainsi qu’un filet pour casque. L’ajustement ergonomique est assuré par le système 3D-FIT, qui permet de régler simultanément la longueur du dos, les bretelles et la position de la poignée de déclenchement, avec une plage de réglage de 40 à 50 cm.
L’accès au contenu est facilité par une triple ouverture (top, frontal, dos), et le sac propose une poche dédiée au matériel de sécurité (pelle, sonde) ainsi qu’un compartiment inférieur accessible sans retirer le sac pour les peaux, crampons ou gants. Côté poids, l’ensemble sac + système pèse environ 1 880 g (sans cartouche) ; avec cartouche carbone, le poids total monte à environ 2 200 g. Le design du sac est “low profile” pour une meilleure stabilité, et les matériaux utilisés sont durables et en partie recyclés, avec une attention portée à l’environnement.
Le Arva Airbag ST 35 Switch propose donc une solution bien équilibrée pour les skieurs de randonnée qui recherchent sécurité, modularité et fonctionnalité dans un sac avalanche de capacité intermédiaire.
NOTRE TEST DU SAC ARVA Airbag ST 35 Switch
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 35L
- Poids : 2200 G tout compris
- Prix : 699€ tout compris
- Système : cartouche – Arva Reactor