PRESENTATION
Le A.Light Tour 30 est un sac airbag avalanche haute performance pensé pour les passionnés de ski de randonnée et d’alpinisme. Alliant légèreté, confort et sécurité, il intègre le système d’airbag Easy Tech conçu pour offrir une protection efficace en cas d’avalanche tout en conservant une ergonomie optimale.
Avec un volume de 30 litres, il offre suffisamment d’espace pour transporter l’essentiel lors des sorties à la journée ou des itinéraires plus engagés : matériel de sécurité, vêtements, vivres et accessoires. Son système de portage ajustable assure un maintien parfait et une excellente stabilité en montée comme en descente, tandis que le dos ventilé garantit un confort durable sur les longues ascensions.
Le déclenchement Easy Tech se distingue par sa simplicité et sa fiabilité. Léger, compact et facilement réarmable, il permet un gonflage rapide du coussin d’air pour maximiser les chances de rester en surface en cas d’avalanche. Le sac est équipé d’un compartiment RescUnit dédié à la pelle et à la sonde, offrant un accès direct et rapide au matériel de secours.
Côté fonctionnalités, le A.Light Tour 30 dispose de multiples options de portage : fixation diagonale ou latérale des skis, port vertical pour snowboard, attaches pour piolet, bâtons et corde, ainsi qu’un filet intégré pour le casque. Sa construction robuste et déperlante assure une résistance optimale aux conditions hivernales les plus exigeantes.
Disponible en deux longueurs de dos (S/M et L/XL) pour un ajustement personnalisé, le A.Light Tour 30 combine technologie de sécurité avancée, modularité intelligente et design ergonomique. Idéal pour les skieurs de randonnée recherchant un sac airbag fiable, confortable et prêt pour toutes les conditions de montagne.
NOTRE TEST DU SAC ABS A.light Tour 30
CARACTÉRISTIQUES
- Volume : 25-30L
- Poids : 2420g tout compris
- Prix : 759€ tout compris
- Système : cartouche – ABS