NOTRE TEST DU SPLITBOARD NITRO ALTERNATOR
AVIS FABRICANT
Conçue pour les riders en quête d’aventure hors des sentiers battus, la Nitro Alternator Splitboard repousse les limites du splitboard moderne. Fruit de la collaboration entre les riders pro de Nitro et l’équipe d’ingénierie de la marque, elle incarne un équilibre parfait entre performance en montée et plaisir en descente. Avec son shape directionnel puissant et son noyau ultra réactif, l’Alternator offre une excellente flottaison dans la poudreuse, une accroche solide sur les terrains techniques, et une stabilité rassurante à haute vitesse.
Cette board est taillée pour ceux qui aiment engager en montagne, tout en conservant une maniabilité intuitive et une relance dynamique. Chaque détail a été pensé pour optimiser la transition entre montée et descente, avec une construction robuste et légère qui ne sacrifie ni la performance ni la durabilité. Que ce soit pour tracer de longues lignes en freeride ou pour explorer de nouveaux spots sauvages, l’Alternator est la compagne idéale des riders exigeants qui veulent tout : contrôle, puissance et liberté.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 293-254-298
- Rayon : 10.8 /6.8 / 10.8M
- Poids : 3450g
- Tailles : 154 158 162w
- prix : 679€
- Nouveauté 2025/2026