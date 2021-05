NOTRE TEST DU MOVEMENT ALP TRACKS 85 W

AVIS FABRICANT

Tout droit dérivé de la version homme, le Women Speedguide 80 est un ski de randonnée qui s’adresse aux skieuses en quête d’un ski extrêmement performant en descente. Véritable bête de course en montée, ce modèle intègre une ligne de côtes progressive, des renforts en carbone et un noyau bois elliptique améliorant sa résistance en torsion et sa stabilité.

CARACTERISTIQUES MOVEMENT ALP TRACKS 85 W

Lignes de cotes : 100-85-116

Rayon : 17m

Poids : 1900g la paire

Tailles : 154 161 169cm

169cm prix : 650€

MODÈLE 2022 (identique en 2021)

AUTRES TESTS MOVEMENT

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2022