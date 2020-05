NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERSCOTT CARBON

AVIS FABRICANT

Le ski de rando Superscoot de Majesty est la révélation de la saison prochaine en randonnée, ce ski excèle à la montée mais c’est surtout en descente que vous apprécierez ses performances et son confort!Deux grosses nouveautés débarquent chez la marque polonaise dans la catégorie ski de rando 90mm au patin. L’idée de base pour le Superwolf (91mm au patin) est de décliner le concept du Supernova (103mm au patin) qui fonctionne bien sur un patin plus étroit pour avoir un ski ultra polyvalent avec un poids très contenu de 2900g la paire en 178cm. Ce modèle sera décliné en version Carbon plus légère et un peu plus chère : 2620g la paire en 178cm.

On trouvera également le Superscoot à 85mm au patin plus orienté rando pure et dure (2800g la paire pour 178cm). Ce modèle sera également décliné en version Carbon : 2500g la paire pour 178cm.

CARACTERISTIQUES MAJESTY SUPERSCOTT CARBON

Lignes d e cotes : 105 85 125

Rayon : 17m

Poids : 2,5kg la paire

Tailles : 146 154 162 170 176 182cm

182cm prix : 749€

MODÈLE 2021

PHOTOS DU TEST

AUTRES TESTS MAJESTY

