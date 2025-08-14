NOTRE TEST DE LA FIXATION DYNAFIT BLACKLIGHT PRO

AVIS FABRICANT

Conçue pour les passionnés de ski-alpinisme ambitieux, la fixation Blacklight Pro incarne l’excellence technologique du segment Speed. À la fois ultralégère, compacte, robuste et fonctionnelle, elle répond aux attentes des skieurs et skieuses les plus exigeants, à la recherche de performance, fiabilité et efficacité en terrains techniques.

Grâce à sa construction en carbone et aluminium de qualité supérieure, cette fixation assure un équilibre parfait entre légèreté et solidité. Elle propose un système de déclenchement DIN réglable de 6 à 12, garantissant sécurité et précision en descente, avec une pression longitudinale élastique de 11 mm qui réduit les déclenchements intempestifs.

Pensée pour faciliter chaque étape de l’ascension et de la descente, la Blacklight Pro offre :

Deux modes de montée : à plat ou avec cale, pour une adaptation optimale au terrain.

Un chaussage intuitif avec des Step-In Side Towers pour une entrée rapide et sécurisée.

Des pointes « brise-glace » et un système anti-neige intégré qui assurent un verrouillage fiable, même dans des conditions difficiles.

Un Excenter allongé, inspiré du ski-alpinisme de compétition, pour une manipulation aisée à la main ou au bâton.

Disponible en deux versions – Blacklight Pro (sans stop-ski) et Blacklight Pro+ (avec stop-ski modulaire intégré) – cette fixation est également compatible avec les nouveaux couteaux Quick-In, pour affronter sans crainte la neige dure ou glacée.

CARACTERISTIQUES

DIN : 5-12

Rattrapage de jeu : OUI

Poids : 484g sans stop skis / 564g la paire avec stop skis (version+)

Réglage longueur: 20mm

Cales : 2

Prix : NC€

OÙ ACHETER CETTE FIXATION ?

PHOTOS

