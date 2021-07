NOTRE TEST DE LA FIXATION DYNAFIT ST RADICAL Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°42 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT La fixation ST Radical est une véritable polyvalente qui allie robustesse, confort et facilité d’utilisation. Les supports latéraux STEP-IN SIDE TOWERS permettent un chaussage 30% plus aisé dans la butée et …